¹Ä¼£¡¢¡È¿·°¦¼Ö¡É¤Ï900Ëü±ß¡¦56Ç¯Á°¤Î¡È¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥ª¡¼¥×¥ó¥«¡¼¡É¡Ö²¶¤Î¥È¥ß¥«¡×¡¡¼«¿È¤Î¡ÈÌÈµö¡É¤Ë¤â¸ÀµÚ¡ÖÌÈµö¤Ê¤¯¤¿¤Ã¤ÆÊÌ¤ËÇã¤¨¤ë¤«¤é¤Í¡×
¡¡³ÊÆ®²È¤Ç¼Â¶È²È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ëRIZIN¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤Î¹Ä¼£¡Ê36¡Ë¤¬¡¢8Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¤ò¸ø³«¡£¿·¤¿¤Ê°¦¼Ö¤È¤Ê¤ë¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥ª¡¼¥×¥ó¥«¡¼¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¤³¤ì¤Ï¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¹Ä¼£¤Î¡È¿·°¦¼Ö¡É¤È¤Ê¤ë900Ëü±ß¡¦56Ç¯Á°¤Î¡È¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥ª¡¼¥×¥ó¥«¡¼¡ÉÆâ³°ÁõÁ´Éô¸«¤»
¡¡¹Ä¼£¤Ï¡Ö²¶¤Î¥È¥ß¥«¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥ª¡¼¥×¥ó¥«¡¼¤Î¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¤ËºÂ¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Æ±¼Ö¤Ï¡¢ÀèÆü¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥ê¡¼¥ëÆ°²è¤Ç¡Èµì¼Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¡É¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Ç¼¼Ö¤òÊó¹ð¤·¤¿1969Ç¯¼°¤Î¥·¥Ü¥ì¡¼¡Ø¥·¥§¥Ù¥ë¡Ù¡£900Ëü±ß¤È¤¤¤¦²Á³Ê¤À¤¬¥Ý¥ó¤ÈÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¯¹Ä¼£¤Ë¡¢»£±Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¡Ö¤ª¤â¤Á¤ã¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿»£±Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¡Ö±¿Å¾¤·¤ÆÂç¾æÉ×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©ÌÈµö¤È¤«¤Ã¤Æ¡Ä¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤â¤¦ÌÈµö¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£±¿Å¾¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¡Ö¤ä¤Î¤ËÇã¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¡ÖÌÈµö¤Ê¤¯¤¿¤Ã¤ÆÊÌ¤ËÇã¤¨¤ë¤«¤é¤Í¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¡Êµì¼Ö¤Ï¡Ë¤³¤ì¤«¤é¤É¤ó¤É¤ó²ÁÃÍ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤«¤é¤È¡¢º£¸å¤â¼Ö¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
¡¡ ¹Ä¼£¤Ï2024Ç¯12·î²¼½Ü¤Î¸áÁ°3»þÈ¾¤´¤í¡¢Åìµþ¡¦À¤ÅÄÃ«¶è¤Ç¹âµé¼Ö¤Î¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤ò±¿Å¾Ãæ¤Ë³¹Ï©¼ù¤Ê¤É¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê¡¢¼Ö¤¬ÂçÇË¤¹¤ë»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¾ì¤«¤éÎ©¤Áµî¤Ã¤¿Åö¤ÆÆ¨¤²¤Îµ¿¤¤¤Çº£Ç¯3·î¤Ë½ñÎàÁ÷¸¡¡£6·î¤Ë¸òÄÌ»ö¸Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö·Ù»¡¤ª¤è¤Ó´Ø·¸µ¡´Ø¤Ë¤è¤ëÄ´ºº¡¦¼êÂ³¤¤¬¤¹¤Ù¤Æ´°Î»¤·¡¢¡Ø°ÂÁ´±¿Å¾µÁÌ³°ãÈ¿¡Ù¤È¤·¤ÆÀµ¼°¤Ë½èÊ¬¤¬½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
