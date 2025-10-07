球団公式のMVP投票でスネルが1位に

【MLB】ドジャース 4ー3 フィリーズ（日本時間7日・フィラデルフィア）

ドジャースの佐々木朗希投手は6日（日本時間7日）、敵地・フィリーズとの地区シリーズ第2戦の9回2死一、三塁から登板。一打サヨナラの場面で首位打者トレイ・ターナー内野手を2球で封じ、2試合連続のセーブを挙げた。試合後にはドジャース球団公式が行うアンケート投票に名を連ねた。

球団公式X（旧ツイッター）は勝利後に毎回行う「Player of the Game」のアンケートを実施。ノミネートされたのがスネル、スミス、佐々木の3人だった。日本時間10時42分に開始され、午後4時過ぎに締め切られた。3万6578票のうち、57.6％の支持を得たのがスネルだった。

佐々木は30.7％の得票を得たが、6回を投げわずか1安打、9奪三振無失点の好投を披露した左腕に軍配。それでもファンは「このポストに朗希の名前も載るようになったんだなぁ……とジーンとするものがある」「難しいな……全員MVPだ！」「1人に決められませんわ」とコメントが寄せられていた。（Full-Count編集部）