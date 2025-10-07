夫の叱り声で動悸「幸せなはずなのに」育児で深まる悩み【ママリ】
これは、もっつん(@mocchan_diary)さんが小学1年生の息子の発達に悩み、支援クラスへの移籍を決意するまでのお話です。担任やスクールカウンセラーなど周りの力を借りながら、ありのままのわが子と向き合う母の葛藤を描きます。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『うちの子が支援級に移籍するまで』第48話をごらんください。
タクくんは友達にケガをさせてしまったけれど、悪意はなく事故でした。そして、今のタクくんに今回のことを反省させるのは難しい。それは、もっつんさんも十分理解していました。分かってはいても、受け入れることが難しいのです。
小学校で友だちにケガをさせても、全く反省の色が見えない息子にイライラ...。
良かれと思って厳しく叱ってくれる夫。ありがたい環境のはずなのに、幸せだと思えない...。精神的なストレスにより、もっつんさんは夜の寝つきが悪くなりました。
