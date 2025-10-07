『SANDA』第2話「飴と鞭とキスと刃と」あらすじ＆場面カット公開
2025年10月3日（金）から、MBS・TBS・BS-TBS ”アニメイズム” 枠ほかにて放送中の異色のサンタクロース・ヒーローアクション『SANDA』。第2話のあらすじと先行カットが公開された。
『SANDA』は、「マンガ大賞2018」大賞にはじまり、主要マンガ賞4冠など、数々の賞を総なめにした『BEASTARS』の板垣巴留による漫画作品。超少子化時代を迎え、子どもが過剰に保護された近未来の日本を舞台に描かれる、異色のサンタクロース・ヒーローアクション。
第2話のあらすじはこちら。
＜第2話「飴と鞭とキスと刃と」＞
三田＝サンタクロースだと、寮で同室の甘矢一詩にバレてしまう。
甘矢は子供ゆえの純粋な興味から変身したサンタと冬村を拘束し、2人にキスを強要してくる。
だが、「子どもには手をださない」が信条のサンタはこれを拒否。
新たな力で足にソリを出現させ、拘束を解くことに成功する。
そんな騒動の中、学園長の大渋が現れる。
＞＞＞第2話先行カットをすべてチェック！（写真9点）
（C）板垣巴留（秋田書店）／SANDA製作委員会
『SANDA』は、「マンガ大賞2018」大賞にはじまり、主要マンガ賞4冠など、数々の賞を総なめにした『BEASTARS』の板垣巴留による漫画作品。超少子化時代を迎え、子どもが過剰に保護された近未来の日本を舞台に描かれる、異色のサンタクロース・ヒーローアクション。
＜第2話「飴と鞭とキスと刃と」＞
三田＝サンタクロースだと、寮で同室の甘矢一詩にバレてしまう。
甘矢は子供ゆえの純粋な興味から変身したサンタと冬村を拘束し、2人にキスを強要してくる。
だが、「子どもには手をださない」が信条のサンタはこれを拒否。
新たな力で足にソリを出現させ、拘束を解くことに成功する。
そんな騒動の中、学園長の大渋が現れる。
＞＞＞第2話先行カットをすべてチェック！（写真9点）
（C）板垣巴留（秋田書店）／SANDA製作委員会