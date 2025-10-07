ザ・リッツ・カールトン大阪の「アフタヌーンブッフェ」を体験！「旬」の秋フルーツを贅沢に味わえる
大阪・梅田にある憧れホテル「ザ・リッツ・カールトン大阪」、その1階に佇むイタリア料理「スプレンディード」で2025年9月11日（木）にスタートした秋のアフタヌーンビュッフェ『オータムジュエル』。
国産フルーツをたっぷり使ったスイーツにセイボリー、世界にひとつだけのモンブランパフェに人気のチョコレートファウンテン。日本とイタリアの素敵なコラボで魅せてくれる“贅沢なひととき”を編集部が体験してきました。
◆ザ・リッツ・カールトン大阪の「秋のアフタヌーンブッフェ『オータムジュエル』」へ
栗、イチジク、柿、アップル…カラフルな秋スイーツは、宝石のような輝き
「スプレンディード」に入って、まず目にするのはビュッフェ台に飾られた紅葉色の大きなオブジェ。ザ・リッツ・カールトン大阪らしい豪華絢爛な演出が、グッと華やかな気分にしてくれます。
その下には、フランス出身のエグゼクティブペストリーシェフを務めるフレデリック・モローさんによる色とりどりの秋スイーツがずらり。まるでジュエリーショップのような装飾の美しさに、思わず息を飲むほど。
「柿プディングとアーモンド」「イチジクとマロンのタルト」「バニラ風味のマスカットタルト」などなど、国産フルーツを贅沢に使ったスイーツはどれも繊細に仕上げられていて、「宝石」のタイトルにふさわしい逸品ばかりです。
エグゼクティブペストリーシェフによる渾身のスイーツ、おすすめは？
16種のスイーツを手掛けたフレデリックさんにおすすめを聞くと、笑顔で「全部だよ！」と回答。そんな中でもイチオシは？ と尋ねると、「マロンパンナコッタとスペキュロスクッキー（スパイスの効いたベルギーのクッキー）。シナモン、クローブ、アニスなど欧州のスパイスを使ったクッキーで、秋とクリスマスのお菓子なんです」とのこと。
「それと、梅とアーモンドクラフティ グランマニエシャンティークリームかな。フランスのお菓子で、基本は夏にいただくスイーツなんだけど、チェリーが入っているのが一般的です。でも、今回はテーマが秋ということで、日本の梅とお酒のグランマニエが入っています。大人な雰囲気が楽しめますよ」
「あとは、バニラムースとアップルジャム。私自身がりんごが好きなんです。最後は、旬のイチジクのクリームと和栗のペーストを使った、イチジクとマロンのタルトかな。イチジクも同じく大好きなので。それに…」と、まだまだ止まらない様子。イチオシを選ぶのが大変なほど、フレデリックさんの愛情と技術が込められたスイーツたち。どれも絶品です。
◆ライブデザートのモンブランパフェ、定番のチョコレートファウンテンは必食
好きな素材をカスタマイズ、世界にひとつのオリジナルパフェを作ろう
ビュッフェ会場の一角に用意された、目の前で作ってくれるライブデザート「モンブランパフェステーション」。洋梨やカシスなど4種のソースをお好みでセレクトすると、ホテルメイドの上品なスポンジケーキの上にちょこんとかけてくれ、その上に濃厚な国産和栗クリームをペイストリーシェフが目の前で絞ってくれます。
仕上げには、ローストピスタチオやスライスアーモンド、グレープなど、濃厚でなめらかな和栗クリームにぴったりのトッピングがスタンバイ。好きな素材を自由に組み合わせて、自分好みの「オリジナルモンブランパフェ」が完成。世界にひとつのパフェに、テンションもあがります。
この日は、スタッフおすすめの「ミルクチョコレートマロンソース」をまず選択。上品な味わいの生クリーム、和栗クリームをかけてもらって、トッピングで巨峰とシャインマスカットをイン！ 最後にクリスピーとピスタチオをまぶして、完成。ふわふわ仕立てで、いただけます。
テーマは秋の味覚「マロン」、チョコレートファウンテンの甘?い誘惑
「スプレンディード」のビュッフェでは定番となっている、人気のチョコレートファウンテンも秋仕様に。タワーから流れ落ちるチョコレートをディップして味わうスイーツ、ここでも多くにマロンが使われています。マロンケーキやマロンキャンディー、マロンマドレーヌなど、そのラインナップはうれしい全12種！
私のおすすめは、マロンとラムガナッシュ。チョコレートの魅惑的な甘さと栗のやさしい香ばしさ、そして、ラムの上品なコクと風味が口のなかでふわっと広がり、ちょっとムーディーな味わいが楽しめますよ。
◆料理長による渾身のセイボリーも注目、邸宅風ダイニングで至福のひととき?を
イタリアと日本が恋をした、「スプレンディード」ならではのセイボリー
セイボリーも、イタリア料理「スプレンディード」ならではの本格メニューがずらり。チキンとラディッキオのチャバタサンド イチジクジャム、柿とローストかぼちゃのルッコラサラダ、ビターに仕上げたブラータチーズ アンディーブと栗のサラダなど、日本の食材とイタリア料理によるコラボレーションが堪能できます。
イチオシは、上にナッツを乗せ、オリジナルのジャムを使った椎茸のベーコンジャム詰め。甘さと塩っぱさのコントラストが絶妙で、風味も豊か。スイーツの合間にぜひお試しあれ。
イタリア・トスカーナ地方の別荘を彷彿とさせる店内で、優雅なひとときを
世界的に評価を受けている高級ホテル、ザ・リッツ・カールトン大阪。その1階にある本格イタリア料理「スプレンディード」は、トスカーナ地方にある別荘をイメージした、エレガントな邸宅風ダイニングです。
豪奢なシャンデリアや絵画が飾られたメインダイニングホール、窓から降り注ぐ木漏れ陽が快いテラスエリア、別荘のワインセラーを彷彿させるスペースの3つのエリアで構成されています。名門ホテルならではの優雅な雰囲気とともに、スペシャルな時間を存分に楽しんでください。
