【ポケモン】旅がより楽しくなる☆「gowell」ポケモンデザイン新作
『ポケットモンスター』のトラベルグッズと一緒に旅をはじめましょう♪ トラベル関連製品ブランド「gowell」より、とっても可愛いポケモンデザインの新商品がリリースされる。
☆ゲンガーも加わり賑やかになったポケモントラベルグッズ（写真11点）＞＞＞
トラベル関連製品ブランド「gowell」から、大人気『ポケットモンスター』デザインのグッズが多数登場！ 大好きな可愛いポケモンに囲まれて、旅路ももっと楽しめそう。
スーツケースに付ける「くるっとラゲッジタグ」はポケモンをダイカットで表現した可愛らしいラゲッジタグ。スーツケースの上をポケモンが動き回っているような可愛らしい雰囲気を演出できちゃいます。
デザインは、ヤドン、ピカチュウ、カビゴン、ゲンガーの4種類。
ラゲッジタグ裏面には名前と電話番号を記入することができ、旅行用のバッグやスーツケースのほか、アクセサリーとして楽しむことも可能。
スーツケースの目印や普段使いのバッグにも使えるラゲッジタグには「ラゲッジタグ ゲンガー」もラインナップ。こちらは窓付き、ニヤリと笑うゲンガーのネームカード付き。
移動中やホテルでの快眠をお助けする「もちもちアイマスク」も新デザインが登場。
ふわふわとした触り心地の良いアイマスクで、ゲンガーデザインが仲間入りするほか、既存デザインキャラのピカチュウ、ヤドン、カビゴンは新柄が登場♪
（C）Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku （C）Pokemon
