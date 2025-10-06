2026年新春に放送決定！『木梨憲武のスポーツKING！』超豪華メンバーと夢の対決

2026年1月2日（金）、『とんねるずのスポーツ王は俺だ!!』でおなじみ木梨憲武が“夢のスポーツ対決”をプロデュースする『新春ドリームバトル2026 木梨憲武のスポーツKING！』が放送されることが決定した。

日頃からアスリートとも親交の深い木梨が人脈をフルに生かし、スポーツ界の現役トップアスリートや、華々しい成績を残したレジェンド、そしてスポーツが得意な芸能人を招集。

超豪華メンバーが、さまざまな競技でガチバトルを繰り広げる。

さらに、スペシャルゲストとして水谷豊の参戦も決定するなど、お正月にふさわしい華やかなメンバーが集結することに。

はたして、新年の幕開けにふさわしい超豪華なスポーツ対決で、どんなドラマが生まれるのか？

◆さまざまな競技でガチバトル！

現在『スポーツKING！』では、「柔道」で東京五輪金メダル、新日本プロレスに入団し来年1月4日（日）の東京ドーム大会でデビューを控えるウルフアロンや、「陸上」「卓球」「バドミントン」など、さまざまな競技のトップアスリートが集結して異種競技バトルを繰り広げる目玉企画「スポーツKINGは誰だ!?」（仮）。

世界で活躍するトップ女子プロゴルファーとゴルフ自慢の豪華芸能人が集結する「ゴルフ・バトル」や、ワールドカップイヤーの幕開けにふさわしい「サッカー・バトル」など、さまざまな競技が予定されている。

2つの競技で参戦が決定しているスペシャルゲスト・水谷豊のほか、どんな超豪華メンバーが集結するのか？ 木梨憲武にしか実現できない“夢の対決”の数々に注目だ。