今年、ソウルのマンション価格が上昇傾向を示し、ソウルのマンション全体の時価総額が昨年末に比べて150兆ウォン（約16兆円）以上増えたことが分かった。

10月3日、韓国総合不動産ポータル「不動産R114」の調査によると、ソウルのマンション時価総額は今年9月末基準で約1781兆ウォンで、昨年末の1630兆ウォンから9．3％増加した。全国のマンション時価総額が昨年末3969兆ウォンから9月末基準で4141兆ウォンへ約4．3％増加したのに比べ、ソウルが2倍以上の増加幅を示した。

6月27日の借入規制直後、ソウル地域のマンション取引は大きく減少し、一時的に価格上昇傾向も鈍化した。しかし9月から「風船効果」が現れ、非規制地域である城東（ソンドン）・麻浦（マポ）・広津（クァンジン）・銅雀（トンジャクク）など、漢江ベルトを中心に価格が上昇している。韓国不動産院によれば、9月第4週のソウルのマンション売買価格は前週比0．19％上昇し、3週連続の上昇を続けた。

特に一般マンションよりも、再建築団地の時価総額が相対的に多く増えた。9月末基準でソウルの再建築団地の時価総額は約336兆ウォンで、昨年末（302兆ウォン）に比べ11．3％増加した。再建築を除いた一般マンションの時価総額は1328兆ウォンから1445兆ウォンへと約8．8％増加した。

ソウルに次いで、世宗市（セジョンシ）の時価総額が昨年末の60兆5000億ウォンから現在63兆8000億ウォン前後へと約5．4％増加した。