自民党の総裁選終了後に小泉進次郎農水相が公開した記念写真が、思わぬ方向で注目を集めている。

小泉氏「みんな本当に最高でした。感謝しかありません」

自民党の総裁選では、高市早苗前経済安全保障担当大臣との決選投票で敗れた小泉氏。総裁選終了後の4日夜、小泉陣営の集合写真を添え「最高のチームに支えられた総裁選2025が終わりました。結果は二位。全ては私の力不足です」と振り返った。

選挙戦を支えたメンバーについては、「共に戦ってくれた仲間たちは、議員も秘書もインターンもボランティアも、みんな本当に最高でした。感謝しかありません」とし、「声援を送ってくれた皆さん、本当にありがとうございました！」と感謝をつづっている。

こうした中、注目を集めたのは写真の左上に写った人物の姿だ。カメラに向かって笑顔を浮かべる小泉陣営の面々が並ぶ中、画面の左から三番目に並んだネイビーのハイネックトップスを着た明るいブラウンのショートカットの女性が、カメラから顔を背けるように向かって左を向いているように見える。

女性の顔や表情などは見えないが、インターネット上では服装やヘアスタイルから、三原じゅん子・こども政策担当相ではないかとの声が上がった。カメラに顔をそむけるような形となった理由はわからないが、「ここに隠れているの三原じゅん子ですか？」「勝ってれば最前列に来てただろうな」などの憶測を呼んだ。

牧島かれん氏や平将明氏は？

また、集合写真には小泉陣営のメンバーとして注目を集めた牧島かれん元デジタル相や平将明デジタル相、河野太郎前デジタル相の姿もなかった。

小泉氏をめぐっては週刊文春電子版が9月24日、小泉陣営の牧島氏の事務所が他の支援者に対し、小泉氏に関するポジティブなコメントを動画配信サービスへ書き込むよう依頼していたと報じた。同誌は見出しで「卑劣ステマ」とも表現し、SNSで大きな批判を集めた。

平氏は総裁選前日となる3日の記者会見で、麻生太郎元首相について「以前ほど影響力があるように思えない。念のため行っておこうというぐらいの話だ」と語り、波紋を広げていた。

SNSではこうした面々の「不在」が注目された。