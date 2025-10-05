ÄËº¨¤ÎPK¼ºÇÔ¢ª¹æµã¤Î18ºÐ¡ÖÇØÉé¤¤¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡¡´ÆÆÄ¤«¤é»ØÌ¾¤â¡ÄV¡ÈÂÆ§¤ß¡É¡Ö´ï¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ÎPK¤ò¼¯ÅçFWÆÁÅÄÍÀ¤Ï¥¹¥È¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿
¡¡18ºÐ¤Ë¤È¤Ã¤Æ»îÎý¤Î°ìÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥ºFWÆÁÅÄÍÀ¤Ï10·î5Æü¡¢J1¥ê¡¼¥°Âè33Àá¥¬¥ó¥ÐÂçºåÀï¡Ê0-0¡Ë¤Ç½ªÈ×¤Ë³ÍÆÀ¤·¤¿PK¤ò¼ºÇÔ¡£Í¥¾¡¤òÂç¤¤¯°ú¤´ó¤»¤ë¾¡¤ÁÅÀ3¤ò¤â¤¿¤é¤»¤º¡¢»î¹ç¸å¤Ë¹æµã¤·¤¿¡£Áê¼êGK°ì¿¹½ã¤Ë¥³¡¼¥¹¤òÆÉ¤Þ¤ì¡¢¥¹¥È¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ö¼«Ê¬¤Î¼å¤µ¤¬½Ð¤¿¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò¿¶¤ê¹Ê¤Ã¤¿¡£¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢VÁè¤¤¤Ç¡ÈÂÆ§¤ß¡É¡£¾Íè¡¢¼¯Åç¤òÇØÉé¤¦¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ë¤È¤Ã¤ÆËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤1Æü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌÜ¤ÎÁ°¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£ÎÞ¤Ç°î¤ì¡¢¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç´é¤òÊ¤¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤«¤é¸ª¤òÄÏ¤Þ¤ì¡¢¼¡¡¹¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£¡Ö¤Þ¤À¤¢¤ë¡ª¡×¡Ö¤ªÁ°¤À¤±¤Î¤»¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡×¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢´é¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼«¿®¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÇØÉé¤¤¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡£¥á¥ó¥¿¥ëÅª¤Ê¤È¤³¤í¤ÇÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£·è¤á¤Æ¤ä¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢µ¤»ý¤Á¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡0-0¤Î¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¡£ACL2¤ÎÅ¨ÃÏÀï¤«¤éÃæ2Æü¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿GÂçºå¤Î·ä¤òÆÍ¤¤¤Æ¼¯Åç¤¬ÇÈ¾õ¹¶·â¤ò»Å³Ý¤±¤¿¡£Áê¼ê¤Î¥Ï¥ó¥É¤òÍ¶¤Ã¤ÆPK¤ò³ÍÆÀ¡£µ´ÌÚÃ£´ÆÆÄ¤«¤é¤Î»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤Æ¥¥Ã¥«¡¼¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î18ºÐ¡¢ÆÁÅÄ¤À¤Ã¤¿¡£¥Ü¡¼¥ë¤òÃÖ¤¤¤Æ¡¢°ìÂ©¤Ä¤¯¡£¤À¤¬¡¢³Ð¸ç¤ò·è¤á¤Æ¥´¡¼¥ëº¸¤Ø½³¤ê¹þ¤ó¤À¥·¥å¡¼¥È¤ÏÌµ¾ð¤Ë¤âÁê¼êGK°ì¿¹½ã¤Ë¥³¡¼¥¹¤òÆÉ¤Þ¤ì¡¢»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç¤Ï½ªÎ»¡£2°ÌµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¡¢3°ÌÇð¥ì¥¤¥½¥ë¡¢4°Ì¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤¬¾¡¤ÁÅÀ60¤ÇÊÂ¤Ö¤Ê¤«¤Ç¾¡Íø¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Æ±67¤Ë¾è¤»¤ÆÍ¥¾¡¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿¤¬¡¢¼êÄË¤¤¥É¥í¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Çï¼ê¤Ç·Þ¤¨¤ë¥¹¥¿¥ó¥É¡£Ã¯¤âÆÁÅÄ¤òÀÕ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Í£°ì¼«¤é¤À¤±¤ÏÀÕ¤áÂ³¤±¤¿¡£
¡ÖÌÀ¤é¤«¤Ë¾¡¤ÁÅÀ2¤ò¼º¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢¼è¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¤³¤³¤Þ¤ÇÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¼«Ê¬¤¬¹×¸¥¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¹¤´¤¯²ù¤·¤¤¡£¤³¤¦¤¤¤¦¥²¡¼¥à¤ò¾¡¤Ã¤ÆÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤ò¾®¤µ¤¤º¢¡¢²¿ÅÙ¤â¸«¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤À¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦´ï¤¬Â¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡3·î¤ÎU-20ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó±óÀ¬Ãæ¤Ë±¦Â´ØÀáÆâ²Ì¤ò¹üÀÞ¡£6¤«·î¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò·Ð¤Æ¡¢Á°Àá¤ÎÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹Àï¡Ê4-0¡Ë¤ÇÉüµ¢¤·¡¢¤ï¤º¤«6Ê¬´Ö¤Î½Ð¾ì»þ´Ö¤Ç2¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë²ù¤·¤µ¤¬Êç¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤Þ¤À5»î¹ç¤¢¤ë¡£¼¡Àá¤Ï¿À¸Í¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤Ç¡¢¼¡¡¹Àá¤ÏµþÅÔ¤È¤ÎÂÐÀï¡£¡ÖÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤Ç¼è¤êÊÖ¤¹¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÎ×¤ß¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤Î·Ð¸³¤Ï¶ì¤¯¡¢Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤³¤ì¤«¤é¤Î¾Íè¤òÃ´¤¦Âç¤¤ÊÂç¤¤Ê¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¡£É¬¤º¾è¤ê±Û¤¨¡¢¼¡¤³¤½¾¡Íø¤ËÆ³¤¯¤Ï¤º¤À¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦¾®¿ù Éñ / Mai Kosugi¡Ë