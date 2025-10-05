¡Ø¥¦¥£¥Ã¥Á¥¦¥©¥Ã¥Á¡ÙÂè2´ü·èÄê¡ª ¥Ë¥³¤ÎËàëÅÉÔ»×µÄ¤ÊÆü¡¹¤ÏÂ³¤¤Þ¤¹¡ª
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¦¥£¥Ã¥Á¥¦¥©¥Ã¥Á¡Ù¤ÎÂè2´üÀ©ºî¤¬·èÄê¡ª¡¡¶µ¼¼¤ÇÃç´Ö¤¿¤Á¤¬³Ú¤·¤²¤Ë¤Ï¤·¤ã¤°À©ºî·èÄê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ø¥¦¥£¥Ã¥Á¥¦¥©¥Ã¥Á¡Ù¤Ï¡¢½¸±Ñ¼Ò¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤ÎÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô300ËüÉôÄ¶¤¨¤Î¿Íµ¤Ì¡²è¡£Ëâ½÷¤È¤Ê¤ë¤Ù¤¯½¤¹ÔÃæ¤Î¥Ë¥³¤Ï¡¢ÍÄÆëÀ÷¤Çµ´¤ÎÎÏ¤ò»ý¤Ä¹â¹»À¸¡¦²µÌÚ¼é¿Î¤ÈÆ±µï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£ÍÄÆëÀ÷¤È¤ÎºÆ²ñ¤Ë¤È¤¤á¤¯¥Ë¥³¤Î°ìÊý¡¢¼é¿Î¤Ë¤ÏÍ½¸À¤µ¤ì¤¿ºÒ¤¤¤«¤é¥Ë¥³¤ò¼é¤ë»È¤¤Ëâ¤È¤·¤Æ¤Î»ÈÌ¿¤¬¡£¥Ë¥³¤ÎËâË¡¤¬°ú¤µ¯¤³¤¹Í½Â¬ÉÔÇ½¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¡¢Ç¯¤´¤í¤ÎÃË½÷¤ÎÆó¿ÍÊë¤é¤·⋯⋯Á°ÅÓÂ¿Æñ¤ÇËàëÅÉÔ»×µÄ¤ÊÆü¡¹¤¬»Ï¤Þ¤ë¡ª¡¡¡ØSKET DANCE¡Ù¡ØÈàÊý¤Î¥¢¥¹¥È¥é¡Ù¤Î¼Ä¸¶·òÂÀ¤¬ÉÁ¤¯´ñÁÛÅ·³°¤Ê¥Þ¥¸¥«¥ë¥³¥á¥Ç¥£¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¦¥£¥Ã¥Á¥¦¥©¥Ã¥Á¡ÙÂè2´ü¤ÎÀ©ºî¤¬·èÄê¡ª¤Þ¤¿¡¢Âè2´üÀ©ºî·èÄê¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¹õÈÄ¤Ë ¡É½Ë¡ª¡ª¥¢¥Ë¥á2´ü·èÄê¡ª¡É ¤È½ñ¤«¤ì¤¿¶µ¼¼¤Ë¡¢¥Ë¥³¤È¥â¥ê¥Ò¥È¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥«¥ó¥·¡¢¥±¥¤¥´¡¢¥ß¥Ï¥ë¤¬ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ç¸ª¤òÁÈ¤ß¡¢¥Í¥à¡¢¥«¥é¡¢¥¯¥Ã¥¯¡¢¿¿·¬ÀèÀ¸¡¢À¶µÜ²ñÄ¹¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Í½Â¬ÉÔ²ÄÇ½¤Ê¥Ë¥³¤ÎËâË¡¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢´ñÁÛÅ·³°¤Ê½ÐÍè»ö¤ËÆü¡¹´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Ë¥³¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ·è°Õ¤·¤¿¥â¥ê¥Ò¥È¡¢¥«¥ó¥·¡¢¥±¥¤¥´¡¢¥ß¥Ï¥ë¡£
°ìÊý¡¢¥Ë¥³¤È¥â¥ê¥Ò¥È¤Î´Ø·¸¤Ï¥Ë¥³¤¬´ê¤¦ ¡É¥é¥Ö¡É ¤Ê´Ø·¸¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£
¥Ë¥³¤È¥â¥ê¥Ò¥È¡¢Ìû²÷¤Ê»È¤¤Ëâ¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¤Ï¡¢Âè2´ü¤â°ú¤Â³¤ ¡É¥¦¥©¥Ã¥Á¡É É¬¿Ü¡ª¡¡¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¢ö
¡ÊC¡Ë¼Ä¸¶·òÂÀ¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥¦¥£¥Ã¥Á¥¦¥©¥Ã¥ÁÀ½ºî°Ñ°÷²ñ¡¦MBS
