【装蹄師・西内荘コラム】朝ドラロスと北海道1歳馬削蹄へ

朝ドラ「あんぱん」が先週で終わり、ロスに入っています。装蹄は朝早くからの仕事なのでリアルタイム視聴は難しいのですが、調教時間が夏時間だったのでお昼の再放送を昼寝返上で見ていました。朝ドラをきちんと見たのは、同じく郷里・土佐が舞台の「らんまん」以来。その時は知り合いの神木隆之介くんの土佐弁がすごく上手かったことに感心しましたが、今回も俳優の土佐弁の上手さに驚き、役者って本当にすごいなと再度感心しました。でも根をつめて見ていたので、少し疲れました（笑）。次からの朝ドラはしばらくお休みですね。

日曜は1歳馬の削蹄で北海道へ行ってきます。ずいぶんと北海道に通うようになって長いですが、今年の1歳馬も今まで同様に当歳のときから見てはいました。ただ、時間の都合上、毎年ここまでの削蹄は北海道にいる弟子（今は浦河で開業）にお願いしてきました。あの仔馬たちは人生でいちばん楽しい時期でしょうね。

しかし広い放牧場を走り回る時期が過ぎると、競走馬になるべく育成場へ移動し、馴致が始まって競走馬になるための準備がスタートします。私が北海道に行く理由は、まず蹄鉄を履かせるまでの訓練を兼ねて削蹄で蹄の矯正などに取りかかり、現役競走馬になった時に私自身がサポートできるようにするためです。JRAの現場で初めて装蹄するより、産まれた時からの行程を知っていた方が馬のためになると思い続けています。他に装蹄師で通っている人は聞いたことがなく、「何やってんの」と思う方もいるでしょうけれど、多分オーナーの依頼がある限り続けると思います。

土曜のメインレースは京都がミルトクレイモー、東京がテイエムリステット。どちらも装蹄の感触は上々で、人気以上に走れる状態だと思います。

●10月4日（土）

・東京

10R ユハンヌス

・京都

2R マイコンチェルト

6R ドラゴン

7R ルクスノア

9R ファムマルキーズ

12R モックモック

●10月5日（日）

・東京

12R スマートスピア

・京都

1R スマートジュリアス

5R アオイハルカ

6R エコロスパーダ

10R スマートフォルス

以上、装蹄から感じた好感触馬です。