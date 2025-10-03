【ポケピース】 “ぬい” と一緒のほっこりドリンク☆ミミッキュも仲間入り
『ポケピース』の世界がぎゅっと詰まったドリンクが「パールレディ」にまたまたやってくる！ ストロータグ風ステッカー付きのドリンク第2弾にはミミッキュも仲間入りだ。
2025年10月10日（金）より、タピオカドリンク＆クレープの老舗ブランド「パールレディ」とポケモンとにんげんたちが集まる、シェアハウスのある世界を舞台にした『ポケピース』のコラボドリンク第2弾が登場する。
第2弾は『ポケピース』のなかまたちがミミッキュの洋裁やさんでなかよく過ごす様子が楽しめるイラストがデザイン、ぬいぐるみと一緒です。人気のドリンクとフルーツをあわせたオリジナルドリンクをご用意。
「フレッシュバナナのごきげんミルクティー」と「ベリーソースのときめきラッシー」の2種類が登場する。
トッピングは自社製のもちもちタピオカがオススメですよ♪
そしてノベルティにはストロータグ風のステッカーがランダムで1点付属。ドリンクにセットしてお楽しみいただける。
デザインは全7種、今回はミミッキュも登場です♪
専用カップとなるBIGマルチカップは全4種。ランダムで1点のお渡しになっており、どんな絵柄かはもらってからのお楽しみ♪
2025年10月10日（金）よりスタートし、用意数なくなり次第終了となるので気になる方はお早めにどうぞ。
なお、姉妹ブランドのCHABARは対象外となるので注意してね。
（C）Pokémon. （C）Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
※ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。
（C）Pokémon. （C）Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
