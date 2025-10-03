¡Ú¤Ê¤Ä¤¤¡Û¿Ê¸¦¥¼¥ß¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¥³¥é¥·¥ç¡×¤¬¥¬¥Á¥ã¤ÇÉü³è! -¡Ö¤¦¡¼¤ï¤Ê¤Ã¤Ä!!¾Ð¡×¡Ö»ý¤Ã¤Æ¤¿ww Ç¯Îð¥Ð¥ì¤ë¤ä¤Äwww¡×¤ÈÏÃÂê
¡Ö¿Ê¸¦¥¼¥ß ¾®³Ø¹ÖºÂ¡×(¥Ù¥Í¥Ã¥»¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó)¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥³¥é¥·¥ç¡×¤ò¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«? ¥³¥é¥·¥ç¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¾®³Ø3Ç¯À¸¤Þ¤Ç¤Î¹ÖºÂ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼õ¹Ö¤¹¤ë¤È¡¢¶µºà¤È¤·¤Æ¥³¥é¥·¥ç¤ÎÌÜ³Ð¤Þ¤·»þ·×¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤ÎÎòÂåÌÜ³Ð¤Þ¤·»þ·×¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥µ¥¤¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥¬¥Á¥ã¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ë! SNS¤Ï¡¢Åö»þ¤ò²û¤«¤·¤àÀ¼¤Ç°î¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹!
¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¥³¥é¥·¥ç ¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×
¤³¤Á¤é¤¬¡¢¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¥³¥é¥·¥ç¡×¤òºÆ¸½¤·¤¿¥¬¥Á¥ã¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¥³¥é¥·¥ç ¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¤¹¡£ÅÐ¾ì½é´ü¤Î¤â¤Î¤«¤éº£Ç¯¤ÎºÇ¿·µ¡¼ï¤Þ¤Ç¡¢Á´5¼ï¤¬ÅÐ¾ì¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸µ¾®³Ø1Ç¯À¸¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤Ï²û¤«¤·¤¯¡¢¸½Ìò1¤Í¤ó¤»¤¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¼ÂÊª¤È¤ªÂ·¤¤¤Ç»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Á¤ã¤¦´ò¤·¤¤¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ì¤¬½Ð¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»×¤¤½Ð¤Î¥³¥é¥·¥ç¤¬½Ð¤¿¤é¶»¥¢¥Ä¤Ç¤¹¤Í!
¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤¦¡¼¤ï¤Ê¤Ã¤Ä!!¾Ð¡×¡Ö¾åÃÊ¤Îº¸¤Î¤ä¤Ä»ý¤Ã¤Æ¤¿ww Ç¯Îð¥Ð¥ì¤ë¤ä¤Äwww¡×¡Ö¥³¥é¥·¥ç¤ÎÌÜ³Ð¤Þ¤·¤Çµ¯¤¤ëÄ«¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡×¤È¡¢²û¤«¤·¤àÀ¼¤¬Â³½Ð¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡¢10Ç¯¤âÁ°¤Îµ¡¼ï¤òº£¤â¤Ê¤ª»È¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤È¤«¡£¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¥³¥é¥·¥ç ¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×
¤Þ¤¿¡¢Åö»þ¤ò»×¤¤µ¯¤³¤·¡¢¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦Ä«¤À¤è!¤ä¤Ã¤¿¥Í¤ä¤Ã¤¿¥Íº£Æü¤â!´èÄ¥¤í¤¦¤Í¤Ã¢ö¡×¡ÖÄ«¤À¤è!µ¯¤¤Æ!¤ª¤Ã¤Ï¤è¡¼¡¼! ¤Ô¤Ô¤Ô¤Ô¡¡¤Ô¤Ô¤Ô¤Ô¡¡¤Ô¤Ô¤Ô¤Ô¤Ô¤Ô¤Ô¡×¡ÖŽÃŽÃŽÃŽÃŽ¯ŽÃŽÃŽÃŽÃŽ¯ ¤ª¤Ï¤è¤¦ Ä«¤À¤è!¡×¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢¥¢¥é¡¼¥à¤Î²»À¼¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë¿Í¤â¡£ÊÙ¶¯¤ò´èÄ¥¤ë»Ò¤É¤â¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤á¤¶¤Þ¤·¥³¥é¥·¥ç¤Ç¤¹¤¬¡¢»Å»ö¤ä²È»ö¤ò´èÄ¥¤ëÂç¿Í¤Î¤³¤È¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡£¤¼¤Ò¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢ËèÆü»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¡£
¤Ê¤ª¡¢È¯ÇäÆü¤Ï2026Ç¯1·î¤ÎÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»ÅÍÍ¤ä²Á³Ê¤Ê¤É¤Ï¤Þ¤À¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¡¢Â³Êó¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¤ªËº¤ì¤Ê¤¯!
🌻¡Å¡Å¢è¡Å¡Å¢è¡Å¡Å¢è¡Å¡Å¢è¡Å¡Å¢è¡Å¡Å🔔 ¤¢¤ÎÀ¼¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤¿¡¢¤¢¤Îº¢¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ø🌻¡Å¡Å¢è¡Å¡Å¢è¡Å¡Å¢è¡Å¡Å¢è¡Å¡Å¢è¡Å¡Å🔔 ê¥Ù¥Í¥Ã¥»¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Ö¿Ê¸¦¥¼¥ß ¾®³Ø¹ÖºÂ¡×¤Î¡Ö¥³¥é¥·¥ç¡×¤ÎÌÜ³Ð¤Þ¤·»þ·×¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥¬¥Á¥ã¤ÇÅÐ¾ì💨¤¢¤Îº¢¤Î1Ç¯À¸¤âº£¤Î1¤Í¤ó¤»¤¤¤â¡¢¤¼¤ÒGET¤·¤Æ¤Í🎒¡ù×Ä¡Ä pic.twitter.com/rEQqNNfgUD- ¥¿¥«¥é¥È¥ß¡¼¥¢¡¼¥Ä ¥¬¥Á¥ã¸ø¼° (@Play_Gacha) October 1, 2025
