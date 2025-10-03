「イオン」「良品計画」も株式分割！ 保有株の“資産価値”も下がる？ 経営が危ないから分割しているのでしょうか？

株式分割とは

株式分割とは、既に発行されている株式を複数に分割し、総数を増やすことです。株式分割して株の総数が変わっても保有する資産の価値は変わりません。

例えば、1株2000円の株を会社が2分割した場合、1株は1000円となります。一見、株価が大きく下がり価値が下がったように見えますが、株式総数は倍になっているので全体の価値は同じです。

株式分割をすることで、1株あたりの価格を下げて個人投資家が投資しやすくなるメリットがあります。また、株主が増えると多くの人に企業を知ってもらうことにつながるため、企業にとってもメリットがあると言えるでしょう。

東京証券取引所では、望ましい投資単位（株価×単元株数）として「50万円未満」という水準を明示しています。これは、多くの人が投資しやすい環境を整えることで株式市場の流動性が高まる効果が期待できるからです。

国内上場企業の単元株数は一般的に100株です。株価が5000円を超えると投資単位が50万円を上回るため、その段階で分割を検討する企業もあります。ただし、これは義務ではなく、分割をしない企業も少なくありません。

なお、株式分割をすると、まるで1株の価値が下がったように見えますが、決して企業の価値が下がっているのではありません。ましてや、企業の経営が危ないからおこなっているわけでもありませんので、誤解しないよう注意しましょう。



保有している株が株式分割されたらどうなる？

保有している株が株式分割された場合、1株ごとの価格は下がっていますが保有株数が増えます。株式が2分割された場合は保有株数が2倍に、3分割された場合は保有株数が3倍になる計算です。理論上の資産価値は変わりません。

また、株主優待を目的に株を買う人は多いと思いますが、分割に合わせて株主優待の基準株数が見直される場合があります。結果として有利になることもあれば、実質的に変わらないケースもあるため、最新の開示情報を確認することが大切です。

なお、株式分割がおこなわれると、1株の価格が下がることで多くの人が売買するようになり、短期的には株価の変動が大きくなる可能性があります。

一方で、取引量が増えることで売買注文がぶつかりやすくなり、スプレッド（売値と買値の差）が縮まる傾向があるため、中長期的には価格形成がより安定する側面もあると言えるでしょう。



株式分割後に株を保有するメリット

株式分割すると1株の価格が大きく下がるため、株を保有しやすくなります。特に株式分割後も100株保有で株主優待を受けられる企業であれば、より少ない資金で株主優待を受けられるので、小さな投資から始めたい個人投資家にとってはメリットと言えるでしょう。

単なる配当目的だけでなく、普段からよく利用する企業の株を保有することで、より実利に見合った株主優待を受けることができます。例えばイオンでは、100株以上の保有で買い物金額に応じたキャッシュバックを受けることができたり、専用のラウンジが利用できたりします。

また、良品計画では100株以上の保有で買い物の際に7％割引が適用される優待カードがもらえます。



株式分割は個人投資家にとってメリットが大きい

株式分割は、株価が高くなったために株を分割して1株あたりの価格を安くする目的で行われます。既に株を保有している人にとっては保有株数が増えることになりますし、これから株を購入する人にとっては価格を抑えて株を保有することができるメリットがあります。

企業によっては、株式分割後も同じ基準で株主優待を受けられることもあるため、個人投資家にとって株式分割はメリットが大きいと言えるでしょう。



出典

イオン株式会社 株主優待制度

株式会社良品計画 配当・株主優待について

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー