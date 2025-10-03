¡íÉáÄÌ¤Î¼ã¼Ô¡í¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¼Í»¦...¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¡Ö½Æ¤Ç¿Í¤ò·â¤Ä¡×¤Î¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤´ÊÃ±¤Ê¤Î¤«¡©
¶§ÃÆ¤ËÅÝ¤ì¤¿¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥«¡¼¥¯»á¡ÊµýÇ¯31ºÐ¡Ë¡£18ºÐ¤Î¤È¤¤Ë ÊÝ¼é·Ï³ØÀ¸ÃÄÂÎ¡¦Turning Point USA ¤òÁÏÀß¡£SNS¤ò¶î»È¤·¤ÆµÞÀ®Ä¹¤·¡¢Instagram¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤Ï¤ª¤è¤½1400Ëü¿Í¡£Âç³Ø¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ò½ä¤ë¹Ö±é¥Ä¥¢¡¼¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼ã¼Ô¤Î±¦ÇÉÆ°°÷¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¿
¥¢¥á¥ê¥«ÊÝ¼éÇÉ¤Î¼ã¤¾ÝÄ§¡¢¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥«¡¼¥¯»á¤¬¶§ÃÆ¤ËÅÝ¤ì¤¿»ö·ï¤Ï¡¢²þ¤á¤Æ½Æ¼Ò²ñ¤Î¸½¼Â¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤¿¡£
ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¸µ·³¿Í¤Ç¤â¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢"ÉáÄÌ¤Î¼ã¼Ô"¡£¤½¤ì¤Ç¤âÁÀ·âÍÑ¤Î½Æ¤òÆþ¼ê¤·¡¢°ìÈ¯¤ÇÌ¿Ãæ¤µ¤»¤¿¡£½Æ¼Ò²ñ¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢½Æ¤Ç¿Í¤ò·â¤Ä¤Î¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë´ÊÃ±¤Ê¤Î¡©
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌó180mÀè¤«¤é°ìÈ¯¤Ç¥«¡¼¥¯»á¤ËÌ¿Ãæ¤µ¤»¤¿ÍÆµ¿¼Ô
¢£½£¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅ·¤ÈÃÏ¤Îº¹¤¬¤¢¤ë½Æµ¬À©
9·î10Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢MAGAÇÉ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤¿¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥«¡¼¥¯»á¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥æ¥¿½£¤ÎÂç³Ø¤Ç¤Î±éÀâÃæ¤Ë¼Í»¦¤µ¤ì¤¿¡£¼ã¤ÊÝ¼éÇÉ¤Î¾ÝÄ§¤À¤Ã¤¿¿ÍÊª¤¬¶§ÃÆ¤ËÅÝ¤ì¤¿¾×·â¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¼Ò²ñ¤ÎÊ¬ÃÇ¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼¹ï²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
»¦¿Í¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï22ºÐ¤Î¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥í¥Ó¥ó¥½¥óÍÆµ¿¼Ô¡£¥æ¥¿½£Î©Âç³Ø¤òÆþ³Ø¸å¿ô¥õ·î¤ÇÂà³Ø¤·¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤Î¸òºÝÁê¼ê¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤«¤éMAGAÇÉ¤ÎLGBTQº¹ÊÌ¤ä¥Õ¥¡¥·¥º¥àÅª·¹¸þ¤ËÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¹â¹»»þÂå¤ÏÀ®ÀÓÍ¥½¨¡¢ÈÈºáÎò¤â¤Ê¤¯¡¢²á·ã¤ÊÁÈ¿¥¤ä½¡¶µ¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¥«¡¼¥¯»á»¦³²¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥í¥Ó¥ó¥½¥óÍÆµ¿¼Ô¡Ê22ºÐ¡Ë¡£·³Îò¤â²á·ãÇÉ¤È¤Î´Ø·¸¤â¤Ê¤¤¤¬¡¢¼íÎÄÍÑ¥é¥¤¥Õ¥ë¤ÇÌó180mÀè¤«¤é°ìÈ¯¤ÇÌ¿Ãæ¤µ¤»¤¿
ÂàÌò·³¿Í¤Ç¤â¥Æ¥íÁÈ¿¥¤ÎÀïÆ®°÷¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢¤¤¤ï¤Ð"ÉáÄÌ¤Î¼ã¼Ô"¤¬¡¢¼íÎÄÍÑ¤Î¥Ü¥ë¥È¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¼°¥é¥¤¥Õ¥ë¤ò¼ê¤Ë¡¢Ìó180mÀè¤«¤éÊü¤Ã¤¿1È¯¤ò¥«¡¼¥¯»á¤Î¼ó¤ËÌ¿Ãæ¤µ¤»¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
»×¤¤ÊÖ¤»¤ÐºòÇ¯¤Î¥È¥é¥ó¥×°Å»¦Ì¤¿ë»ö·ï¤Î¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥¯¥ë¥Ã¥¯¥¹ÍÆµ¿¼Ô¡ÊÅö»þ20ºÐ¡Ë¤â¤Þ¤¿¡¢ÌÀ³Î¤ÊÆ°µ¡¤äÇØ·Ê¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤"ÉáÄÌ¤Î¼ã¼Ô"¤À¤Ã¤¿¡£°Å»¦¤ÏÌ¤¿ë¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½ÆÃÆ¤Ï¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¼ª¤ò¤«¤¹¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
J¡¦F¡¦¥±¥Í¥Ç¥£¸µÂçÅýÎÎ¤ä¥¥ó¥°ËÒ»Õ¤é¡¢Îò»ËÅª¤Ë¤âÍ×¿Í¤Î½Æ·â»ö·ï¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤½Æ¼Ò²ñ¥¢¥á¥ê¥«¡£»Ò¶¡¤ÎÌ¿¤¬Ã¥¤ï¤ì¤ë³Ø¹»¤Ç¤ÎÍð¼Í»ö·ï¤â¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤ÆÃ¯¤Ç¤âÁÀ·âÈÈ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Û¤É½Æ¤Ç¿Í¤ò·â¤Ä¤³¤È¤ÏÍÆ°×¤Ê¤Î¤«¡£
¥¢¥á¥ê¥«ºß½»¤Îºî²È¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢ÎäÀô¡Ê¤ì¤¤¤¼¤¤¡Ë¾´É§»á¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Öº£²ó¤Î¥«¡¼¥¯½Æ·â»ö·ï¤â¡¢ºòÇ¯¤Î¥È¥é¥ó¥×°Å»¦Ì¤¿ë¤â¡¢ÉáÄÌ¤Î¼ã¼Ô¤¬ÁÀ·âÍÑ¤Î½Æ¤òÆþ¼ê¤·¡¢Ì¿Ãæ¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡¢¹ç½°¹ñ·ûË¡½¤Àµ2¾ò¤Ç¡ØÉðÁõ¤¹¤ë¸¢Íø¡Ù¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¥¢¥á¥ê¥«¼Ò²ñ¤Î¸½¼Â¤Ç¤¹¡£
Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÏÃ¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë½Æ¤¬Çã¤¨¡¢Ã¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¼Í·â·±Îý¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¤É¤ì¤Û¤É´ÊÃ±¤Ê¤Î¤«¡©
¡Ö¤½¤â¤½¤â½Æ¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¬À©¤Î¸·¤·¤µ¤Ï½£¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤¬½»¤à¥Ë¥å¡¼¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼½£¤Ç¤Ï¡¢½Æ¤Î¹ØÆþ¤â¼«Âð¤Ç¤ÎÊÝ´É¤â¸¶Â§¸·¤·¤¯À©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¼è¤ì¤Ð¼«±Ò¤Ç¤Î½ê»ý¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¿·µ¬¿½ÀÁ¤Ï»ö¼Â¾åÄù¤áÀÚ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼£°Â¤¬ÎÉ¤¤ÃÏ°è¤Ç¡Ø¼«±Ò¤Î¤¿¤á¤Ë½Æ¤¬É¬Í×¤À¡Ù¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤Ï´ðËÜÅª¤ËÄÌ¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡£
Æ±ÍÍ¤Ë¸·¤·¤¤µ¬À©¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¢¥Þ¥µ¥Á¥å¡¼¥»¥Ã¥Ä¤Ê¤É¤ÎÌ±¼çÅÞ¤¬¶¯¤¤½£¡£¤³¤ì¤é¤Î½£¤Ç¤Ï¹ØÆþ»ñ³Ê¡¢Çã¤¨¤ë½Æ¤Î¼ïÎà¡¢´ÉÍý¤ä·È¹Ô¤Î¥ë¡¼¥ë¤Þ¤ÇºÙ¤«¤¯Äê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·°ìÊý¤Ç¡¢¥Æ¥¥µ¥¹¡¢¥¢¥ê¥¾¥Ê¡¢¥¢¥¤¥À¥Û¡¢¥ß¥º¡¼¥ê¤È¤¤¤Ã¤¿¶¦ÏÂÅÞ¤¬¶¯¤¤½£¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¤¥»¥ó¥¹ÉÔÍ×¤Ç½Æ¤¬Çã¤¨¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë·Á¤Ç¤Î·È¹Ô¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ëÃÏ°è¤âÂ¿¤¤¡£
¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤Ê¤ó¤«¤Ç½Æ¤ò¸«¤¨¤ë°ÌÃÖ¤Ë¤Ö¤é²¼¤²¤ì¤ÐÀøºßÅª¶¼°Ò¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤¹¤°¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢½Æµ¬À©È¿ÂÐÇÉ¤¬Â¿¤¯½»¤àÃÏ°è¤Ç¤Ï¡Ø¸«¤»¤Ê¤±¤ì¤ÐÁê¼ê¤¬·â¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤«¤é°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÀÍý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤¦¤·¤¿½£¤Ç¤Ï³¹³Ñ¤Ë½ÆË¤Å¹¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¥Û¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤â¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¤Ê¤É¤ÎÄÌÈÎ¤Ç¤â½Æ¤äÃÆÌô¤¬Çã¤¨¤ë¡£¤µ¤é¤ËÊÆ¹ñ¤Ë¤ÏµðÂç¤Ê½Æ¤Î¸«ËÜ»Ô¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×
¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¥°¥ì¥ó¥Ç¡¼¥ë¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç±Ä¤Þ¤ì¤¿¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥«¡¼¥¯»á¤ÎÄÉÅé¼°Åµ¤Ë¤Ï¡¢10Ëü¿ÍÄ¶¤Î»Ù»ý¼Ô¤¬½¸·ë
½£¤Ë¤è¤Ã¤Æ½Æ¤Îµ¬À©¤¬°Û¤Ê¤ë¤È¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢°ìÉô¤ò½ü¤¤¤Æ¤Û¤È¤ó¤ÉÃÏÂ³¤¡£»ý¤Á¹þ¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¡©
¡Öµ¬À©¤Î´Ë¤¤½£¤ÇÇã¤Ã¤¿½Æ¤ò¡¢µ¬À©¤Î¸·¤·¤¤½£¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¤Î¤Ï°ãË¡¤Ç¤¹¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£½£¶¤Ë¸¡Ìä¤òÎ©¤Æ¤ë¤Ê¤ó¤Æ¸½¼ÂÅª¤ËÌµÍý¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¤Þ¤¿¡¢½Æ¤ÏÈô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤»¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£µ¡Æâ»ý¤Á¹þ¤ß¤ÏÉÔ²Ä¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍÂ¤±²ÙÊª¤È¤·¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤¹¤ì¤Ð±¿¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢ËÜÅÚ¤È¤ÏÎ¦¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¢¥é¥¹¥«¤ä¥Ï¥ï¥¤¤Ë¤âÍýÏÀ¾å¡¢½Æ¤Ï»ý¤Á¹þ¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢ÍÂ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤è¤ê¤âµ¬À©¤¬´Ë¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×¡¡
¤½¤·¤Æ¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¸«Íî¤È¤»¤Ê¤¤¤Î¤ÏÎý½¬´Ä¶¤Î½¼¼Â¤À¡£
¡Ö½Æµ¬À©È¿ÂÐÇÉ¤ÎÏÀÍý¤Ï¡Ø»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤·â¤Æ¤Ê¤±¤ì¤Ð¼«±Ò¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¤À¤«¤é·±Îý¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤Ù¤¤À¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤Ï¥´¥ë¥Õ¤ÎÂÇ¤Á¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤ä¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¡¢¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥ì¥ó¥¸¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¼Í·â·±Îý¾ì¤¬¤É¤Î³¹¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¤¬Êë¤é¤¹¥Ë¥å¡¼¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼¤ÏÁ´ÊÆ¤Ç¤âºÇ¤â½Æµ¬À©¤¬¸·¤·¤¤½£¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¼«Âð¤«¤é5Ê¬¤Û¤É¤Î¾ì½ê¤Ë¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥ì¥ó¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥ì¥ó¥¸¤Ç¤Ï¡¢Å¹°÷¤¬µÒ¤ËÎý½¬¤ÎÍýÍ³¤òÊ¹¤¯¤Î¤Ï¤´Ë¡ÅÙ¤Ç¤¹¡£¿¼Æþ¤ê¤¹¤ì¤Ð¡¢Å¹°÷¤ÎÌ¿¤¬´í¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¤Þ¤¿¡¢¼¯¼í¤ê¤Ê¤É¤Î¼íÎÄ¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ï¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¤¬À¹¤ó¤Ê»³´ÖÉô¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢¿Æ¤¬»Ò¶¡¤ò¼í¤ê¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤é½Æ¤Ë¤Ê¤¸¤Þ¤»¤ë¤È¤¤¤¦Ê¸²½¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤ËÂ¸ºß¤¹¤ëÃÏ°è¤âÂ¿¤¯¡¢¤Á¤ã¤ó¤È»¦½ýÇ½ÎÏ¤Î¤¢¤ë»Ò¶¡ÍÑ¤Î½Æ¤Þ¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¥æ¥¿½£¤â¡¢21ºÐ°Ê¾å¤Ê¤éµö²Ä¤Ê¤·¤Ç½Æ¤ò·È¹Ô¤Ç¤¡¢¹ØÆþµö²Ä¾Ú¤âÉÔÍ×¡£ÍÆµ¿¼Ô¤¬ÁÀ·âÍÑ¥é¥¤¥Õ¥ë¤ò¹çË¡Åª¤ËÆþ¼ê¤·¡¢Îý½¬¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤ÏÍÆ°×¤À¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥«¡¼¥¯»á¤ÎÄÉÅé¼°Åµ¤Ë¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤â½ÐÀÊ¡£¥«¡¼¥¯»á¤ÎºÊ¥¨¥ê¥«»á¤ÈÊú¤¹ç¤¤¡¢¥«¡¼¥¯»á¤ò¡Ö½Þ¶µ¼Ô¡×¤È¸Æ¤ó¤ÇÄÉÅé¤·¤¿
¸½ºß¡¢¥¢¥á¥ê¥«Á´ÅÚ¤Ç»ÔÌ±¤Î¼ê¤Ë¤¢¤ë½Æ¤ÏÌó5²¯1200ËüÃú¡£¿Í¸ý¤ò¾å²ó¤ë¿ô¤À¡£½Æµ¬À©¤Ë¶¯¤¯È¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¿ÊÝ¼éÇÉ¤ÎÀ¯¼£³èÆ°²È¤¬¶§ÃÆ¤ËÅÝ¤ì¤¿º£²ó¤Î»ö·ï¤Ï¡¢º£¸å¤ÎµÄÏÀ¤Ë¤É¤ó¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤«¡£
¡Ö»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢½Æµ¬À©¶¯²½¤Ë¤Ï¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥«¡¼¥¯»á¼«¿È¤â½Æµ¬À©¤ËÈ¿ÂÐ¤·¡¢¡Ø³Ø¹»¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÏÅ·¹ñ¤Ë¹Ô¤¯¡Ù¤È¤Þ¤ÇÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÈà¤¬½Æ¤Îµ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÈéÆù¤Ç¤¹¤¬¡¢È¿ÂÐÇÉ¤Ï¤à¤·¤í¡Ø¤À¤«¤é¤³¤½¼«±Ò¤Ë½Æ¤¬É¬Í×¤À¡Ù¤È¹Í¤¨¤ë¡£¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢º£²ó¤Î»ö·ï¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬àË½ÎÏÅª¤Êº¸Íã¤Î¶¼°Òá¤ò¤¢¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÉðÁõ¤òÁÊ¤¨¤ë²ÄÇ½À¤Î¤Û¤¦¤¬¹â¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Ã¯¤Ç¤â½Æ¤ò¼ê¤Ë¤Ç¤¡¢Îý½¬¤â´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¹ñ¤Ç¡¢Ê¬ÃÇ¤¬¤¤¤Ã¤½¤¦¿¼¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¡¢ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ëÌ¤Íè¤È¤Ï......¡©
