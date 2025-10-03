フェイエノールトvsアストン・ビラ 試合記録
【ELリーグフェーズ第2節】(スタディオン・フェイエノールト)
フェイエノールト 0-2(前半0-0)アストン・ビラ
<得点者>
[ア]エミリアーノ・ブエンディア(61分)、ジョン・マッギン(79分)
<警告>
[フ]アネル アフメドジッチ(13分)、セム・スタイン(49分)、サイル・ラリン(85分)
[ア]マルコ・ビゾット(82分)、モーガン・ロジャーズ(85分)、ビクトル・リンデロフ(90分+3)、ウナイ・エメリ(81分)
観衆:42,634人
└上田綺世の豪快ヘッド弾は認められず…リーグ好調のフェイエノールト、ELは無得点2連敗
