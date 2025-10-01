·ÝÇ½¿Í¤Î¡È¥´¥·¥Ã¥×¥Í¥¿¤Î²Á³Ê¡É¤Ë¾×·â¡Öº£Ç¯°ìÈÖ¤ÎÉÔÎÑ¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤â¡Ä¡×¸½Ìòµ¼Ô¤¬¼Â¾ð¤ò¹ðÇò
¡¡À¤´Ö¤òÆø¤ï¤»¤ë·ÝÇ½¿Í¤Î¡È¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡É¡¢¤½¤Î¥Í¥¿¤Ï°ìÂÎ¤¤¤¯¤é¤Ç¤ä¤ê¼è¤ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Þ¥Æ¥ó¥í¥¦¤Î¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤¬¸½Ìòµ¼Ô¤«¤é¼Â¾ð¤òÊ¹¤½Ð¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¤³¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¸«¤ë¡©¡× ¡È¼Ò³°Èë¡É¼ÂÏÃ¥Ê¥Ã¥¯¥ë¥º¤Î¼ÂºÝ¤ÎPC²èÌÌ
¡¡·Ý¿Í¤¬¸Ê¤ÎÏÃ½Ñ¤Ç¡¢¾×·âÅª¤ÊÂÎ¸³¤ò¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¥È¡¼¥¯¤Ë¾º²Ú¤¹¤ëÈÖÁÈ¡Ø¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¥È¡¼¥¥ó¥°¡Ù¡£#3¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤Ï¡¢Âç¥Õ¥¡¥ó¤À¤È¤¤¤¦¡Ø¼ÂÏÃ¥Ê¥Ã¥¯¥ë¥º¡Ù¤ÎÊÔ½¸Éô¤òË¬Ìä¤·¡¢¿¿¼Â¤È±½¤Î¶³¦Àþ¤òÄ´ºº¡£ÊÔ½¸Éô7¿ÍÂÎÀ©¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÃåÌÜ¤·¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¾ðÊó¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¿Ò¤Í¤¿¡£
¡¡ÊÔ½¸Éô¤ÎµÆÃÓ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¡È¥Í¥¿¸µ¡É¤È¸À¤ï¤ì¤ë¾ðÊóÄó¶¡¼Ô¤ò°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡ÖBAR¤Î¥Þ¥¹¥¿¡¼¡¦Å¹°÷¡×¡Ö¥¥ã¥Ð¥¯¥é¾î¡×¡Ö¹Á¶è½÷»Ò¡×¤«¤é¤Î¾ðÊóÄó¶¡¤¬Â¿¤¤¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¶â³Û¤â¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£¡Ö·ë¹½¤¨¤²¤Ä¤Ê¤¤ÉÔÎÑ¡¢º£Ç¯¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Ï°ìÈÖ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤â¡¢¥Ê¥Ã¥¯¥ë¥º¤¬Çã¤¤¼è¤ë¾ì¹ç¤Ï10Ëü±ß¤Ç¤¹¡×¡£¤³¤ì¤Ë·Ý¿Í¤é¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¾¯¤Ê¤Ã¡×¡Ö°Â¤¤¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ë¡£¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤Ï¡Ö10Ëü±ßÄøÅÙ¤Î¤ª¶â¤ÇËÍ¤é¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¶¸¤ï¤µ¤ì¤Á¤ã¤¦¤ó¤¹¤è¡×¤È¡¢¤·¤ß¤¸¤ß¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊABEMA¡Ø¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¥È¡¼¥¥ó¥°¡Ù¤è¤ê¡Ë