『skate.』ヌケボーの人ことシモエルが「Skate」シリーズ最新作をプレイ！ 真面目に解説しつつバグ研究も欠かさないヌケボースタイルの実況が再び登場

リアル志向のスケートボードゲームとして一時代を築いた「Skate」シリーズがこの夏、15年ぶりの復活を果たした。

2010年の『Skate 3』以来のシリーズ最新作となる『skate.』では、4つのエリアからなるオープンワールド形式の街「サン・ヴァンステルダム」を舞台に、多彩なスタイルを内包するスケートボードを楽しむことができる。

本作は早期アクセス段階であるものの、長い沈黙を経ての新作ということで世界的にも大きな注目を集めており、リリース初日に200万人のプレイヤーを獲得した。

今回紹介するのはそんな世界的なスケボーゲーム「Skate」シリーズを愛する動画投稿者、シモエルさんがニコニコ動画に投稿した動画『カオスなスケボーゲームskate.ゆっくり実況はじめました。１』だ。

この動画はニコニコ動画に数多くの『Skate 3』実況プレイ動画を投稿するシモエルさんが、お馴染みのスタイルでシリーズ最新作『skate.』を楽しむというもの。

今回はニコニコ動画で一番『skate.』の登場を待ちわびていたであろう実況者が披露した「Skate」らしさ満載の実況プレイ動画をご紹介する。

ヌケボーの人ことシモエルが「Skate」最新作をプレイ！

今回紹介するのはニコニコ動画に『Skate 3』実況プレイ動画を投稿する実況者シモエルさんによる『skate.』実況プレイ動画。

先にも軽く紹介したように本作は15年ぶりの「Skate」シリーズ最新作で、オープンワールドの街でスケートボードを中心としたさまざまな遊びを楽しめる。

僅か24時間で200万人ものプレイヤーを獲得した注目作ということで、ゲーム中ではアクティビティに挑戦を楽しんだり、広大なマップを探索し、お気に入りのスポットで多彩なトリックを決めたりち、思い思いの遊びを楽しむプレイヤーの姿がみられる。

そんな話題作『skate.』をプレイするシモエルさんは、ニコニコ動画の「Skate」実況を象徴する投稿者。

10年以上に渡り『Skate 3』の実況プレイ動画を投稿し、通常のトリックだけでなく物理演算を駆使したハチャメチャな“ヌケボー”スタイルのプレイも披露し、視聴者を楽しませてきた。

今回投稿された動画シリーズでは舞台を最新作に移し、新たなスケボーライフを楽しみつつ、お馴染みのヌケボーも披露していくようだ。

初回からヌケボー要素満載！ トリックよりもヌケボー研究な実況プレイ

『skate.』のリリースから1週間ほどで投稿された本動画だが、ヌケボーの人と呼ばれ親しまれるシモエルさんは最新作でどのようなプレイを披露したのだろうか。

動画では新作ということもあり通常プレイの収録もしつつ、しっかりとヌケボーポイントを探る様子も収められていた。

序盤ではスケートボードの新しい挙動やゲームの仕様を確認しつつ、チュートリアルやミッションを進めていくが、やはりヌケボーを極めたシモエルさんはとにかく物理演算まわりの動きが気になる様子。

物理演算がおかしくなりそうな場所や挙動を見つけるとすぐに試し、想定されていないジャンプや加速の挙動を発見していた。

もちろん、ヌケボー要素だけでなくアクティビティなど通常のプレイも収録されており、動画では慣れた様子でトリックを成功させチャレンジをこなす様子を披露。本作でも変わらなず真面目なトリックとヌケボー要素が混じったスケボー捌きが見られるようだ。

『Skate 3』を遊び続けたガチ勢が15年ぶりのシリーズ最新作『skate.』を楽しむ本シリーズ。真面目なトリックと共に荒ぶるヌケボースタイルも披露する本プレイを、ぜひチェックしてみてほしい。

文／富士脇 水面

カオスなスケボーゲームskate.ゆっくり実況はじめました。１

https://www.nicovideo.jp/watch/sm45435059