¡È¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼·Ï¡ÉYouTuber¤Î2ºÐÄ¹½÷¤¬µÔÂÔ»à¡ÄÉã¿Æ¤¬Ãæ³Ø»þÂå¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÈÄË¤¹¤®¤ë¡ÉÆ°²è¤È¤Ï
¡¡9·î29Æü¡¢2ºÐ¤ÎÌ¼¤Ë¼¹Ù¹¤ÊË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¡¢¼£ÎÅ¤â¼õ¤±¤µ¤»¤º»àË´¤µ¤»¤¿¡È¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼·ÏYouTuber¡É¤Ç¤¢¤ëÍÆµ¿¼ÔÉ×ÉØ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ø½¸±Ñ¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¤¬¤½¤ÎÆâËë¤òÊóÆ»¤·¤¿¡£SNS¾å¤Ç¡È¹¬¤»²ÈÂ²¡É¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿ÍÆµ¿¼Ô¤¿¤Á¤ÎÎ¢¤Î´é¤¬¼¡Âè¤ËË½¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯7·î¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÏÂ²Î»³¸©µª¤ÎÀî»Ô¤Î·úÀß¶È¡¦Ê¿À²Î®ÍÆµ¿¼Ô¤È¡¢ºÊ¤ÎÊ¿ºÚ¡¹ÈþÍÆµ¿¼Ô¤Ç¤¹¡£ºòÇ¯½©¤´¤í¤«¤éº£Ç¯7·î¾å½Ü¡¢2ºÐ¤ÎÄ¹½÷¡¦Î®ºÚ¤Á¤ã¤ó¤ÎÆ¬¤ä´é¤ò²¥¤ë¤Ê¤É¤ÎË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤È¤¤¤¦µ¿¤¤¤Ç¤¹¡£Î®ºÚ¤Á¤ã¤ó¤Ï¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤º¡¢Á´¿ÈÂÇËÐ¤Ë¤è¤ë³°½ýÀ¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç»àË´¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£7·î10Æü¤ËºÚ¡¹ÈþÍÆµ¿¼Ô¤«¤é¡È»Ò¶¡¤¬Â©¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡É¤È119¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢Ä¹½÷¤Ï¿´ÇÙÄä»ß¾õÂÖ¤ÇÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ±Æü¤Ë»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹½÷¤ÏÂÎ½Å¤¬Ìó6¥¥í¤·¤«¤Ê¤¯¡¢Ê¿¶Ñ¤ÎÈ¾Ê¬¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ë½ÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿©»ö¤âÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°¼Á¤ÊµÔÂÔ¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Õ¤¿¤ê¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢9·î27Æü¤ËÏÂ²Î»³¸©·Ù¤¬Î¾ÍÆµ¿¼Ô¤òÊÝ¸îÀÕÇ¤¼Ô°ä´þÃ×»àÍÆµ¿¤ÇÁ÷¸¡¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÃÏÊý»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
¡¡ÍÆµ¿¼ÔÉ×ÉØ¤Ë¤Ï¡¢»àË´¤·¤¿Ä¹½÷¤Î·»¤Ë¤¢¤¿¤ëÄ¹ÃË¤¬¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÄ¹ÃË¤òÉ×¤ÎÀ²Î®ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÅ®°¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ãæ³Ø»þÂå¤«¤éÆ°²èÅê¹Æ¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤¿À²Î®ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢²ÈÂ²¤ò»ý¤Ã¤¿¸å¤âYouTube¤äTikTok¤ÇÆü¾ï¤ò¸ø³«¡£¤¹¤Ç¤ËÈó¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤ÏÄ¹ÃË¤È¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤òÂçÎÌ¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ä¹½÷¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÅÐ¾ì¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÆ°²è¤Ç¤ÏÄ¹ÃË¤À¤±¤òÏ¢¤ì¤ÆÇã¤¤Êª¤ä¿©»ö¤Ê¤É¤Î³°½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¡¢2ºÐ¤ÎÄ¹½÷¤Ï²È¤ËÃÖ¤µî¤ê¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£4ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÄ¹ÃË¤ÏÈ¯°é¾õ¶·¤âÉáÄÌ¤ÇµÔÂÔ¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢·»Ëå´Ö¤Çº¹ÊÌÅª¤Ê°·¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦µ¼Ô¡Ë
¡¡À²Î®ÍÆµ¿¼Ô¤Ï12Ç¯Á°¤«¤éYouTube¤òÉÑÈË¤Ë¹¹¿·¡£¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ç¡¼¤Ë¥Á¥ç¥³¤ò6¿Í¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¤È¼«Ëý¤¹¤ë¡¢AKB¤Î¿ä¤·¥á¥ó¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤Ê¤É¡ÈÄË¤¹¤®¤ë¡É¥Í¥¿Æ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÆÀ¸¿ô¤Ï100Á°¸å¡£µ¯»à²óÀ¸¤òÁÀ¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¥Ø¥ê¥¦¥à¥¬¥¹¤òµÛ¤¦¡¢Âç¤¤Ê¥µ¥ó¥¿¤Î¿Í·Á¤ò²¥¤ë¡¢BBÃÆ¤ò¼«¿È¤Ë·â¤Ä¤Ê¤É¤Î¡È¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡É·Ï¤ä¡¢¥¢¥Ë¥á¥¥ã¥é¤Î¤ªÌÌ¤òÈï¤Ã¤Æ¡ØËÍ¤Ï»¦¿Íµ´¤Ç¤¹¡Ù¡Ø·¯¤â»¦¤µ¤ì¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤Ê¤É¡ÈÄË¤¤²ñÏÃ¡É¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤Ê¤É¤ÎÆ°²è¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÆÀ¸¿ô¤Ï¿¤Ó¤º¡¢1Ç¯¤Û¤É¤ÇÅê¹Æ¤ò¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡X¾å¤Ç¤Ï¸·¤·¤¤»ØÅ¦¤¬¿ôÂ¿¤¯½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ô²ÈÂ²¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤ë·Ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¡²ÈÂ²¤òÇä¤êÊª¤Ë¤·¤Æ¤ë·Ï¤Î¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼·ÏÆ°²èÇÛ¿®¼Ô¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¡Õ
¡Ô»Ò¶¡¤ò½¸¶â¤ÎÆ»¶ñ¤¯¤é¤¤¤Ë¤·¤«»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡Õ
¡Ô»Ò¤É¤â¤ò»¶¡¹¤¤¤¤ÍÍ¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡¡¿Í´Ö¤ä¤ë»ö¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤è¡Õ
¡¡»×½Õ´ü¤«¤éÇúÈ¯¤·¤¿¾µÇ§Íßµá¤Ï¤È¤É¤Þ¤ë¤È¤³¤í¤òÃÎ¤é¤º¡¢Æ°²è¤òÅê¹Æ¤·Â³¤±¤¿À²Î®ÍÆµ¿¼Ô¡£¤½¤ÎÆ°²è¤ÏµÔÂÔ¤Î¾Úµò¤ò±Ç¤·¤Æ¤â¤¤¤¿¡£
¡Ö1Ç¯°Ê¾åÁ°¤Ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÎÄ¹ÃË¤ò¹ÃÈå¹ÃÈå¤·¤¯´ÇÉÂ¤¹¤ëÍÆµ¿¼Ô¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Ä¹½÷¤¬¶á¤Å¤¤¤ÆÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤âÌµ»ë¡¢¸«¸þ¤¤â¤·¤Þ¤»¤ó¡£µ¿Ìä¤Ë»×¤Ã¤¿»ëÄ°¼Ô¤¬¡Ô¤É¤ÎÆ°²è¤âÌ¼¤Á¤ã¤ó¤Î½ÐÈÖ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ç¤¹¤«?¡¡¡¡½Ð¤Æ¤¤¿¤È¤·¤Æ¤âÃ¯¤«¤¬¤«¤Þ¤Ã¤Æ¤ëÍÍ»Ò¤ò¤¢¤Þ¤ê¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Õ¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ô´ðËÜÅª¤ËÂ©»Ò¥á¥¤¥ó¤Ç»Ï¤á¤¿SNS¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¼¤â¤Þ¤À1ºÐ¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¡·ù¤è¤¯Æ°²è¤ò»£¤ì¤ë¤È¤¤¤¦»ö¤âº£¤Ï¤Þ¤ÀÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¡Õ¤Ê¤É¤ÈÊÖÅú¤·¡¢¡ÔÌ¼¤âÂ©»Ò¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë°¦¾ð¹þ¤á¤Æ°é¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´¿´ÇÛ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Õ¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î1Ç¯4¥«·î¸å¤ËÎ®ºÚ¤Á¤ã¤ó¤ÏË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦µ¼Ô¡Ë
¡¡¤Ê¤¼Ì¼¤ò°¦¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£º£¸å¤ÎÁÜºº¤Ç¿¿¼Â¤¬¸ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£