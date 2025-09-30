異論も飛んだド軍の“カーショー外し”は非情か　MLB名将が説いた短期決戦の秘訣「投手陣全体に何が必要かを考えるべきだ」

ワイルドカードシリーズのロースターから外れたカーショー(C)Getty Images

レギュラーシーズンの全日程が終わりを迎えたメジャーリーグは、いよいよ現地時間9月30日からポストシーズンに向けた戦いが幕を開ける。

各球団ロースター編成、そして先発ローテの組み合わせが注目を集める中、ワールドシリーズ連覇を目論む“世界一軍団”の陣容は小さくない話題を生んだ。

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は、レギュラーシーズン最終戦を前に実施した囲み取材で米スポーツ専門局『Sports Net LA』に対して、今季での現役引退を決めているクレイトン・カーショーをワイルドカードシリーズのロースターから外す意向を明らかにした。

「地区シリーズ、リーグ優勝決定シリーズで、ブルペンから出るかも、正直どうなるか分からない」

37歳となるカーショーだが、今季は要所でチームを支える投球を披露。23先発で、11勝を挙げ、防御率も3.36と決して悪くはなかった。さらに現地時間9月24日のダイヤモンドバックス戦では「何でもやる」と志願してリリーフ登板。火の車状態となっていたブルペン陣を救う働きも見せていた。

ただ、頼れるベテランをチームから完全に外す措置を取ったロバーツ監督の決断には、「頼みの綱がいない」「今一番いい投手じゃないか」といった一部のファンや識者の“異論”も飛んだ。