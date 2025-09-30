【ジャングル大帝】「60周年記念ウオッチ」ホワイトシルバーのレオ＆パンジャが輝く
手塚治虫の名作アニメ『ジャングル大帝』60周年記念ウオッチが登場！ セイコーとのスペシャルコラボでおくる数量限定モデルをご紹介しよう。
手塚治虫の漫画『ジャングル大帝』のアニメ放映60周年を記念して、手塚プロダクション公認の腕時計が、日本を代表する時計メーカー、セイコーとのコラボレーションにより誕生した。
『ジャングル大帝』は白いライオンの親子、パンジャとレオを中心に、大自然の中で展開される生存競争や、人間と動物の関わりなどを描いた大河ドラマ。
日本初のテレビ用カラー・アニメーションシリーズとして、1965年10月6日より放映されたこの作品は、色彩表現に何度も試行錯誤が重ねられ、音楽も重厚なシンフォニーが採用された。
1966年厚生省中央児童文化財部会年間優秀テレビ映画第1位。1966年厚生大臣児童福祉文化賞している。
本アイテムは、ジャングルに生い茂る植物のシルエットが、光の加減で美しく広がるホワイトシルバーの文字盤。愛らしくも凛々しいレオの姿が6時位置のインダイヤルに、レオを見守る父パンジャの肖像が12時位置にデザインされ、さらにオープニング映像に登場する大空のフラミンゴが3時と9時のインダイヤルに浮かび上がる。
ストップウォッチ秒針にはレオのしっぽの先と同じブラックのアクセントを配置。
カレンダー機能も搭載されており、暗闇で光るルミブライトが時針・分針・インデックスに施されている。
腕時計の裏蓋には、アニメ放映開始年にちなみ限定1965点のエディションナンバーが刻印。
ジャングル大帝のロゴとレオの姿が透明な窓に箔押しされた、おしゃれにディスプレーできる特製ボックスとともにお届けされる。
2025年9月29日（月）より販売開始、お届けは2026年3月中旬より順次発送予定となっている。
（C）Tezuka Productions
【商品情報】
ジャングル大帝 アニメ60周年記念ウオッチ
価格：6万5780円（税込）
限定数：1965
発売日：2025年9月29日（月）
お届け：2026年3月中旬より順次発送予定
＜商品仕様＞
材質 ：ケース・裏蓋・バンド＝ステンレススチール 風防＝カーブハードレックス
ケースサイズ（約）：縦47×横39.8×厚さ12.8mm
手首回り（約）：S＝14cm、M＝16cm、L＝18cm
ムーブメント：クオーツ（平均月差±15秒以内）
防水性能：日常生活用強化防水（10気圧防水）
生産国：日本
発売元：インペリアル・エンタープライズ PREMICO（プレミコ）
☆URL：https://iei.jp/jungle-seiko/
（C）Tezuka Productions
（C）Tezuka Productions
（C）Tezuka Productions