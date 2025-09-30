Prime Videoは、2025年10月の配信ラインナップを発表した。10月1日から始まる「MLB ポストシーズン」を試合開催日に毎日1試合ずつ厳選して配信するほか、映画「見える子ちゃん」、「事故物件ゾク 恐い間取り」などを順次配信する。

「MLB ポストシーズ」

MLB trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball. Visit MLB.com (C)Getty Images

MLB ポストシーズンは、Prime Video内に開設されている「SPOTV」チャンネルでライブ配信。ポストシーズン期間中の試合開催日に毎日1試合を厳選し、特に大谷翔平・山本由伸が所属するロサンゼルス・ドジャースの試合は必ず配信する。

加えて、チャンピオンを決定するワールドシリーズは全試合をライブ配信。「世界中の注目が集まる頂上決戦をお楽しみいただける」とのこと。

「見える子ちゃん」10月3日(金)からPrime Videoで独占配信

(C)2025『見える子ちゃん』製作委員会

邦画では、同名人気漫画を実写化したホラーコメディ「見える子ちゃん」を、10月3日から独占配信。

ある日突然、霊が見えるようになってしまった女子高生が、ひたすら霊を無視してやり過ごそうとする姿を描いた作品で、逃げるわけでも立ち向かうわけでもなく、霊を“シカト”するという斬新な選択をする主人公みこ役を原菜乃華が演じ、久間田琳加ほか、なえなの、山下幸輝、京本大我ら若手キャストも出演した。

「事故物件ゾク 恐い間取り」10月10日(金)からPrime Videoで世界200以上の国と地域で独占配信

(C)2025「事故物件ゾク 恐い間取り」製作委員会

「事故物件ゾク 恐い間取り」は、10月10日から世界200以上の国と地域で独占配信。お笑い芸人・松原タニシ氏のノンフィクションを原作とした大ヒットホラー映画の第2弾。

タレントになる夢を追って上京した、優しい性格で憑かれやすい体質の桑田ヤヒロ(渡辺翔太)が、「事故物件住みますタレント」としてさまざまな事故物件を巡る中で、次々と不可解な現象巻き込まれていく。ヒロイン・春原花鈴役を畑芽育、ヤヒロが所属する芸能会社社長の藤吉清役を吉田鋼太郎が演じた。

「もしも徳川家康が総理大臣になったら」10月24日(金)からPrime Videoで見放題独占配信

(C)2024「もしも徳川家康が総理大臣になったら」製作委員会

さらに、コロナ禍で総理大臣が急死し、かつてない危機に直面した政府が、AIによって歴史上の偉人を復活させ、最強内閣をつくるコメディ映画「もしも徳川家康が総理大臣になったら」も10月24日から見放題独占配信する。

「ウィキッド ふたりの魔女」10月11日(土)からPrime Videoで見放題配信

(C)2024 Universal Studios. All Rights Reserved.

洋画では、「オズの魔法使い」に登場する魔女たちの知られざる物語を描いた名作ブロードウェイミュージカルを映画化した「ウィキッド ふたりの魔女」を10月11日から見放題配信する。

後に「西の悪い魔女」となるエルファバ(シンシア・エリボ)と、「善い魔女」となるグリンダ(アリアナ・グランデ)の始まりの物語を描いた作品で、2026年3月公開予定の後編に続く2部作の前編。第97回アカデミー賞では作品賞など10部門にノミネートされ、美術賞と衣装デザイン賞の2部門を受賞した。

そのほか、アクションスリラー「プレイ・ダーティー」を10月1日16時から独占配信する。

「忍者と極道」10月8日(水)からPrime Videoで独占配信

(C)近藤信輔・講談社／「忍者と極道」製作委員会

アニメ作品では、江戸時代から現代まで続く忍者と極道の因縁を描いた、映像化不可能とまで言われたバイオレンス活劇「忍者と極道」を10月8日から独占配信する。

社会の闇に生きる極道・輝村極道(きむらきわみ)と、悪を討つ忍者・多仲忍者(たなかしのは)が、互いの正体を知らぬまま意気投合して友情を育む一方、忍者と極道の組織間の戦争は激化し、命をかけた戦いが繰り広げられる。

10月3日には、河原和音の青春マンガを原作にした「太陽よりも眩しい星」を10月3日から見放題最速配信。平均より少し頑丈な女の子・岩田朔英と、か弱い男の子・神城光輝のきらめく初恋ストーリーで、小学生の頃に一目ぼれした幼なじみの神城に片思いし続ける朔英が、中学最後の体育祭で神城と一緒になったことで、心の奥底にしまっていた初恋が一気に動き出していく。

またアニメ映画では「映画クレヨンしんちゃん」シリーズ31作品を、10月2日から一挙配信。バラエティーでは「ラブ トランジット」シーズン3を10月16日から独占配信する。

Prime Videoチャンネル、DAZNはスーパーボウル含むNFL配信

【DAZN】NFL毎週7試合＋プレイオフ全試合配信

Prime Videoチャンネルでは、DAZNがNFLのレギュラーシーズンを毎週7試合、そしてプレイオフは第60回スーパーボウルを含めた全試合を配信予定。現地日曜の昼に開催される試合の全タッチダウンの様子を届ける人気番組「NFL レッドゾーン」もシーズンを通して楽しめる。月額料金は4,200円。

【J SPORTS】若きサムライブルーの熱戦をLIVE配信！

写真：アフロ

J SPORTSでは、9月28日に開幕したFIFA U-20ワールドカップ チリ 2025の日本戦を含む全試合をライブ配信するほか、バレーボール「SVリーグ」の男女全試合をライブ配信する。月額料金は2,840円。

2025年10月新着予定作品一覧

映画(日本) 2025年10月1日(水)「チャチャ」「のだめカンタービレ 最終楽章 前編」「のだめカンタービレ 最終楽章 後編」 2025年10月2日(木)「ノルウェイの森」 2025年10月3日(金)「見える子ちゃん」 ※独占配信 2025年10月4日(土)「愛されなくても別に」 ※独占配信 2025年10月8日(水)「おいしくて泣くとき」 ※見放題独占配信 2025年10月10日(金)「事故物件ゾク 恐い間取り」 ※独占配信 2025年10月11日(土)「違国日記」 2025年10月15日(水)「あの人が消えた」「グッドモーニングショー」「テルマエロマエ」「テルマエロマエⅡ」「夏目アラタの結婚」 2025年10月16日(木)「忌怪島 きかいじま」 2025年10月24日(金)「もしも徳川家康が総理大臣になったら」 ※見放題独占配信映画(海外) 2025年10月1日(水)「プレイダーティー」(Play Dirty／アメリカ) ※午後4時から独占配信「リアリティ」 2025年10月8日(水)「ラブ･メンテナンス」(Maintenance Required／イギリス) ※午後4時から独占配信 2025年10月11日(土)「ウィキッド ふたりの魔女」 2025年10月16日(木)「私たちの過ち」(Culpa Nuestra／スペイン) ※午前9時から独占配信 2025年10月23日(木)「ホスト：宿されし者」(Host／タイ) ※午前1時から独占配信 2025年10月24日(金)「エデン ～楽園の果て～」(Eden／アメリカ) ※午後4時から独占配信 2025年10月29日(水)「ヘッダ」(Hedda／イギリス) ※午後4時から独占配信アニメ映画(日本) 2025年10月2日(木)「映画クレヨンしんちゃん アクション仮面VSハイグレ魔王」「映画クレヨンしんちゃん ブリブリ王国の秘宝」「映画クレヨンしんちゃん 雲黒斎の野望」「映画クレヨンしんちゃん ヘンダーランドの大冒険」「映画クレヨンしんちゃん 暗黒タマタマ大追跡」「映画クレヨンしんちゃん 電撃！ブタのヒヅメ大作戦」「映画クレヨンしんちゃん 爆発！温泉わくわく大決戦 」「映画クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶジャングル」「映画クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ モーレツ！オトナ帝国の逆襲」「映画クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ アッパレ！戦国大合戦」「映画クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ 栄光のヤキニクロード」「映画クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ！夕陽のカスカベボーイズ」「映画クレヨンしんちゃん 伝説を呼ぶブリブリ 3分ポッキリ大進撃」「映画クレヨンしんちゃん 伝説を呼ぶ 踊れ！アミーゴ！」「映画クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ 歌うケツだけ爆弾！」「映画クレヨンしんちゃん ちょー嵐を呼ぶ 金矛の勇者」「映画クレヨンしんちゃん オタケベ！カスカベ野生王国」「映画クレヨンしんちゃん 超時空！嵐を呼ぶオラの花嫁」「映画クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ黄金のスパイ大作戦」「映画クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ！オラと宇宙のプリンセス」「映画クレヨンしんちゃん バカうまっ！ Ｂ級グルメサバイバル！！」「映画クレヨンしんちゃん ガチンコ！逆襲のロボとーちゃん」「映画クレヨンしんちゃん オラの引越し物語 サボテン大襲撃」「映画クレヨンしんちゃん 爆睡！ユメミーワールド大突撃」「映画クレヨンしんちゃん 襲来!!宇宙人シリリ」「映画クレヨンしんちゃん 爆盛！カンフーボーイズ ~拉麺大乱~」「映画クレヨンしんちゃん 新婚旅行ハリケーン ～失われたひろし～」「映画クレヨンしんちゃん 激突！ラクガキングダムとほぼ四人の勇者」「映画クレヨンしんちゃん 謎メキ！花の天カス学園」「映画クレヨンしんちゃん もののけニンジャ珍風伝」「しん次元！クレヨンしんちゃんTHE MOVIE 超能力大決戦 ～とべとべ手巻き寿司～」テレビドラマ(日本) 2025年10月1日(水)「アオハライド Season1」「アオハライド Season2」「アンメット ある脳外科医の日記」「サイレーン 刑事×彼女×完全悪女」「GTO(2012)」「GTO(2014)」「それぞれの孤独のグルメ」「ソロ活女子のススメ5」「マウンテンドクター」「まんぷく」「密告はうたう2 警視庁監察ファイル」 2025年10月6日(月)「シナントロープ」 ※見放題独占配信 2025年10月7日(火)「夫よ、死んでくれないか」 2025年10月10日(金)「できても、できなくても」 ※見放題独占配信 2025年10月12日(日)「すべての恋が終わるとしても」 2025年10月17日(金)「コーチ」 ※見放題独占配信テレビドラマ(海外) 2025年10月22日(水)「ハーランコーベン／ラザルス」シーズン1 (Harlan Coben's Lazarus／アメリカ)※午後4時から独占配信 2025年10月31日(金)「コメティエラ ～土を食べる者～」シーズン1(Cometierra／メキシコ) ※午後3時から独占配信「トレメンベ刑務所」シーズン1(Tremembé／ブラジル) ※正午から独占配信テレビドラマ(韓国) 2025年10月1日(水)「大王世宗」「蝶よ花よ～僕の大切な宝物～」「深夜2時のシンデレラ」 2025年10月15日(水)「総理と私」テレビドラマ(中国) 2025年10月3日(金)「転生令嬢～キスから始まるロマンス～」 2025年10月4日(土)「月照らす、君を想ふ ～The Moon Brightens for You～」(全36話)テレビアニメ(日本) 2025年10月1日(水)「結婚指輪物語」「最凶の支援職【話術士】である俺は世界最強クランを従える」「サラリーマンが異世界に行ったら四天王になった話」「BEASTERS 第1期」「無職の英雄 ～別にスキルなんか要らなかったんだが～」 2025年10月2日(木)「ある日、お姫様になってしまった件について」「かくりよの宿飯 弐」「破産富豪 The Richest Man in GAME」「Let’s Play クエストだらけのマイライフ」 2025年10月3日(金)「太陽よりも眩しい星」 ※見放題最速配信「ポーション、わが身を助ける」 2025年10月4日(土)「最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか」 ※見放題最速配信「SANDA」 ※見放題独占配信「しゃばけ」 ※見放題独占配信「SPY×FAMILY Season 3」「僕のヒーローアカデミア 第8期」「ワンパンマン」「ワンパンマン 第2期」 2025年10月6日(月)「悪食令嬢と狂血公爵」「野原ひろし 昼メシの流儀」「不器用な先輩。」「ワンパンマン 第3期」 2025年10月7日(火)「ガングリオン」「SI-VIS: The Sound of Heroes」「3年Z組銀八先生」「終末ツーリング」「信じていた仲間達にダンジョン奥地で殺されかけたがギフト「無限ガチャ」でレベル9999の仲間達を手に入れて元パーティーメンバーと世界に復讐＆「ざまぁ！」します！」「東島丹三郎は仮面ライダーになりたい」「2200年ねこの国ニッポン」「外れスキル《木の実マスター》～スキルの実(食べたら死ぬ)を無限に食べられるようになった件について～」「陛下わたしを忘れてください」「矢野くんの普通の日々」「私を喰べたい、ひとでなし」「結婚指輪物語Ⅱ」 2025年10月8日(水)「DIGIMON BEATBREAK」「友達の妹が俺にだけウザい」「とんでもスキルで異世界放浪メシ2」 ※見放題最速配信「忍者と極道」 ※見放題独占配信「不滅のあなたへ Season3」 2025年10月9日(木)「顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君」「デブとラブと過ちと！」「嘆きの亡霊は引退したい」第2クール「龍族Ⅱ -The Mourner's Eyes-」 2025年10月10日(金)「アルマちゃんは家族になりたい」「機械じかけのマリー」「キングダム」第6シリーズ「千歳くんはラムネ瓶のなか」 2025年10月11日(土)「笑顔のたえない職場です。」「父は英雄、母は精霊、娘の私は転生者。」「ポケットモンスター エピソード：メガシンカ」 ※見放題独占配信 2025年10月12日(日)「転生悪女の黒歴史」 2025年10月14日(火)「グノーシア」 2025年10月16日(木)「異世界かるてっと」「異世界かるてっと2」「異世界かるてっと3」 2025年10月17日(金)「キミと越えて恋になる」 2025年10月18日(土)「ちゃんと吸えない吸血鬼ちゃん」 2025年10月22日(水)「モンスターストライク デッドバースリローデッド」テレビアニメ(海外) 2025年10月29日(水)「ハズビンホテルへようこそ」シーズン2(Hazbin Hotel／アメリカ) ※午後4時から独占配信テレビアニメ(中国) 2025年10月5日(日)TVアニメ「羅小黒戦記」 2025年10月6日(月)「シンデレラシェフ ～萌妻食神～」「不死身な僕の日常」ドキュメンタリー(日本) 2025年10月7日(火)「幸せのエール ～記憶をめぐり つむぐ 故郷の旅～」ドキュメンタリー(海外) 2025年10月10日(金)「ジョン･キャンディ：自分が好きだ」(John Candy: I Like Me／アメリカ)※午後4時から独占配信 2025年10月9日(木)「セイクワンバークリー ～不屈の闘志～」(Saquon／イギリス) ※午後4時から独占配信 2025年10月17日(金)「ハリウッド･ハスラー：きらめき、誘惑、詐欺の罠」(Hollywood Hustler: Glitz, Glam, Scam／アメリカ) ※午後4時から独占配信 2025年10月23日(木)「アレン･アイバーソン：背番号3の素顔」 (Allen IV3rson／アメリカ)※午後4時から独占配信音楽 2025年10月2日(木)「Star Song Special」シーズン2 2025年10月10日(金)「VIVA THE UNDERDOGS」バラエティー(日本) 10月16日(木)「ラブ トランジット」シーズン3 ※独占配信スポーツ 10月1日(水)「MLB ポストシーズン」