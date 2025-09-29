【PEANUTS】MoMA Design Storeにて「75 Years of Peanuts」特集！ かわいいアイテム勢ぞろい
ニューヨーク近代美術館（MoMA）のミュージアムストア、MoMA Design Storeでは、10月3日（金）より表参道ストアとオンラインストアにて「Peanuts」コミック誕生75周年を記念した「75 Years of Peanuts」を特集。販売されるアイテムの一部を紹介する。
＞＞＞『PEANUTS』アイテムをチェック！（写真12点）
『PEANUTS』はチャールズ・M・シュルツによる新聞連載コミック。主人公の少年チャーリー・ブラウンと、その飼い犬であるビーグル犬のスヌーピーを中心に、彼らの友人や周囲を取り巻く個性豊かで様々なキャラクターが描かれた作品だ。その個性的なキャラクターと哲学的な内容は、現在に至るまで世界中で愛され続けている。
そんな『PEANUTS』のコミック誕生75周年を記念して「75 Years of Peanuts」が開催。MoMAのキュレーターが選定した『PEANUTS』グッズが販売される。注目のアイテムをピックアップして紹介しよう。
まずは、「Super7 スヌーピー & ピーナッツ スーパーサイクル」。サンフランシスコを拠点とするポップカルチャーデザインハウス、Super7によって製作された「ピーナッツ スーパーサイクル シリーズ」は、カラフルな三輪車の運転席に座ったソフトビニール製のフィギュアが特徴で、チャールズ M・シュルツによる原作のコミックにインスパイアされたヴィンテージの風合いに仕上げている。内部のゼンマイによって三輪車が動き、実際にベルも鳴る。
「Peanuts フィギュア」は、非常に詳細にデザインされたビニール製のフィギュア。スヌーピーやその友達の個性を見事に表現している。デスクや本棚に飾れば、日々の生活に楽しいアクセントを加えることができるぞ。
「バンドル オブ ライト スヌーピー」は、柔らかいソフトシリコン製の手のひらサイズのかわいい照明で、ギフトにもぴったり。ボタン電池式なので、いつも一緒にどこへでも持ち運びができる。裏面のスイッチは、15分間のタイマーで自動スイッチオフされるので、消し忘れもなくナイトライトとしてのご使用に最適だ。一つのボタン電池で最大30時間（約120回）点灯可能。
このほかにも、「Peanuts グラスタンブラー スヌーピー」「Peanuts フェイスマグカップ ジョークール」「SNOOTEA セイロンティー」「Peanuts 耐熱ガラスマグ フレンズ」などもラインナップされる。
MoMAのキュレーターが選定した「Peanuts」グッズで、『pEANUTS』アニバーサリーをお祝いしよう。
