Photo: 小暮ひさのり

片手タブ派のハートへ、会心の一撃。

タブレットの好みって、まずサイズで分かれると思うんです。大画面が好き派と小さめが最適だよ派。僕はどっちもメリットがあってどっちも好きなんですが、じゃあ「小さめタブって？」となりがち。

ここは昔から選択肢が今少なくて、「定番だしiPad mini？」となる人も多いところなのですが、シャオミの新製品を体験できる｢Xiaomi EXPO 2025｣で発表された「Xiaomi Pad Mini」は新たな、そして強い対立候補ですよ！

まず画面サイズが8.8インチ。

iPad miniが8.3インチなのでそれよりも若干広めながら、横幅はiPad mini が134.8mmなのに対してXiaomi Pad Miniは132.03mm（どちらもスペック値）と、少しだけ小さいんです。

なので、トップ画像のように片手持ちでイケちゃう！（手のひら普通サイズの成人男性です）

重量はiPad miniの方が33gほど軽いんですけど、手で持ったフィーリングだとあまり違いはわかりませんね。日常のお供としてどこにでもビューワーを持ち歩きたい人にとってはベストなサイズ感タブだと思います。

Photo: 小暮ひさのり

そして使い勝手を更に上げるオプションとして専用の「Xiaomi Pad Miniカバー」も用意されています。

背面にはハンドストラップが標準装備されていて、ここに手を通すことで手の小さな方でも、しっかりとホールドできますよ。卓上に置く時にスタンドにもなる汎用性もよし。1,980円と安めなのも更に◎。

Miniサイズだけど、メインタブを張れる納得スペック

いや、iPad miniは性能がいいからなぁ…。とスペック重視派もおられると思います。では、スペックも見てみましょうか！ ざっとまとめますと…

Soc：MediaTek Dimensity 9400+ RAMとストレージ：8GB+256GB／12GB+512GB ディプレイ：3008×1880（403 ppi）／165Hz カメラ：リア 1300万画素／フロント 800万画素 バッテリー：7,500mAh／65W高速充電対応 ポート：USB-C×2（USB 3.2 Gen 1／USB 2.0） ネットワーク：Wi-Fi 7／Bluetooth 5.4 OS：Xiaomi HyperOS 2（Androidベース／Playストア対応）

といった感じ。

ミニサイズのタブレットって、やっぱサブだよね〜。みたいなスペックで落ち着くことが多いのですが、こちらのSoCはMediaTekの3nmプロセスのハイエンドチップ。同時発表されたXiaomiのミドルハイをカバーするスマートフォン「Xiaomi 15T Pro」と同じものですね。

参考までにベンチマークを調べてみたら、GeekBench 6でシングル2,990、マルチ9,086。AnTuTu Benchmark 10では2,755,866（CPUが597,723、GPUが1,222,215）というデータを発見。…おまえ、強いな！ このサイズのタブレットの中では、SoCの性能は十分ハイエンド級といえるんじゃない？

加えて、画面のリフレッシュレート165Hzでヌルヌルってのもいいですねー。

展示されているモデルでは重いアプリやゲームは試せませんでしたが、チップと画面とのスペックを考えると、重めの作業からリッチなゲームにまで対応できそうな、ロマンあふれる理解っている構成かと。

Photo: 小暮ひさのり

OSはXiaomiの「Xiaomi HyperOS 2」、こちらAndroidベースなのでPlayストアもしっかり対応。GeminiなどAI機能も使いこなせます。

あと、個人的に特に気に入ったのが…

Photo: 小暮ひさのり

横にもUSB-Cポートあり。理解っている。

底部と横部共にそれぞれUSB-Cポートを備えているので、好きな方から充電できますし、映像出力と充電、映像出力と外部機器接続といったようにポートを分けられるのが便利そうだなって！

ちなみに、映像出力に対応するのは長辺側のUSB-Cポート（DP1.4対応）となります。短編側は主に外部機器接続用ですね。理想はどちらでも…なんですけど、いやいや。このサイズのタブで2ポート対応は十分でしょう。

価格は7万4980円から

このiPad miniキラーとも言える「Xiaomi Pad Mini」。

カラバリはグレーとパープルの2色で、ストレージと価格は…

となっています。

8GB+256GBモデルがやっぱお買い得感高いですね。重いアプリやゲームもサクサク動いて、いろんなシーンをサポートしてくれる「相棒タブ」を求めている人には、強い選択肢になるのではないでしょうか？

反射防止ディスプレイも選べる「REDMI Pad 2 Pro」も良さそう

Photo: 小暮ひさのり

もう1点、個人的に気になったタブがこちら「REDMI Pad 2 Pro」。

この左右のモデル、同じREDMI Pad 2 Proなのですけど、違いわかります？ そう、画面の反射。

右側モデルは画面に「Matte Glass Version」というアンチグレアのマット加工がかかっていて、ギンギラギンな会場の照明でも、ほぼ映り込みを感じないのです。

Photo: 小暮ひさのり

並べてみるとこんなにも違いが…。左は撮影している僕のシルエットから、天井の照明まで完全に反射しまくっていますが、右側の「Matte Glass Version」はほぼ映り込みなし。こいつぁすげえ…。

このREDMI Pad 2 Pro、画面サイズは12.1インチで、SoCはSnapdragon 7s Gen 4。ストレージと価格は…6GB+128GBモデルで価格は3万9980円から。「Matte Glass Version」は8GB+256GBで4万9980円となっています。

キーボードやペンも用意されていて（別売りだけどね）、使い勝手の良いミドルクラス大画面タブというポジション。4万円以下も魅力的ですけど、この画面の差を見せられたら、ちょっと背伸びして「Matte Glass Version」が欲しくなるね、これは！

Source: シャオミ, NANOREVIEW.NET