【頭文字Ｄ】メタル「ハチロク」が輝く限定キーチェーン
『頭文字D』トレノの3Dメタルキーチェーンが登場！ 限定5000個のスペシャルなコレクターズアイテムをチェックしよう。
精巧なハチロクと『頭文字Ｄ』の世界観を味わえるキーチェーン
『頭文字D』の作中に登場する「TOYOTA SPRINTER TRUENO（AE86）」を精密に立体化した3Dメタルキーチェーンが登場、予約受け付け中だ。
『頭文字D』はしげの秀一による「走り屋」を主題とした漫画。『週刊ヤングマガジン』（講談社）で1995年から2013年まで連載された。また1998年から2014年にわたって5回TVアニメ化され、劇場版も制作されている。
旧型車であるトヨタ スプリンタートレノ（AE86）型（ハチロク）を乗りこなし、秋名山（架空の地名）の峠で最速を誇る高校生・藤原拓海の活躍を描く。
同作のヒットにより、必ずしも人気車とは言えなかった中古のハチロクの需要は上昇、劇中と同じ「藤原とうふ店（自家用）」の文字を車体に入れたファンも現れた。
現在、同じ世界観の物語『MFゴースト』が漫画・アニメで展開された。
今回のキーリングは、ファンから「ハチロク」の愛称で親しまれるトレノを金属素材で重厚感たっぷりに再現。
シャープなボディラインや特徴的なフォルムを忠実に表現し、手にした瞬間にその存在感を感じられる仕上がりだ。
車体のサイドには「藤原とうふ店（自家用）」の刻印入り。
さらに『頭文字D』ロゴチャームと印象的なシーンをデザインしたプレートが付属し、作品の世界観を持ち歩ける特別な仕様となっている。
また、すべての商品にはシリアルナンバーが刻印されている。
限定5000個のみの生産となっており、ファンにとってはコレクション性が高く「自分だけの1台」を手にできるチャンス！
本物のミニカーのようなリアリティ、迫力のあるサイズ感と重厚な質感。
専用のボックスでのお届けとなっておりギフトとしても最適な、『頭文字D』ファンはもちろん、車好きの方への贈り物にもぴったりなアイテムをお見逃しなく！
（C）Shuichi Shigeno/KODANSHA
