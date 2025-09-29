クオンタムＳが反落、新株予約権及びＣＢ発行を嫌気 クオンタムＳが反落、新株予約権及びＣＢ発行を嫌気

クオンタムソリューションズ<2338.T>が反落している。前週末２６日の取引終了後、米ハイツ・キャピタル・マネジメントが運用する投資会社ＣＶＩインベストメンツ（ケイマン諸島）などを割当先とする第三者割当により、第１３回（行使価額修正条項付）及び第１４回新株予約権、並びに第４回及び第５回無担保転換社債型新株予約権付社債（ＣＢ）の発行を発表しており、株主価値の希薄化が懸念されているようだ。



新株予約権の割当日は１０月１４日で発行総数は計３４万個、ＣＢの払込期日は第４回が１０月１４日、第５回が１２月１７日で発行総数は１０万個となっている。これらにより２６７億３１０５万円を調達する予定で、調達資金は暗号資産（イーサリアム）の購入資金や営業赤字の補填など運転資金にあてられる。なお、希薄化率は最大で９６．２５％となる。



