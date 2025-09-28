アイナ・ジ・エンドと向井秀徳が出演する『tiny desk concerts JAPAN アイナ・ジ・エンド×向井秀徳』が、NHKワールドJAPANとNHK総合で9月28日より放送される。この度、NHK放送センターにあるオフィスの一角にて収録が行われた。

（関連：【画像あり】NHKのオフィスで歌唱するアイナ・ジ・エンド＆向井秀徳）

『tiny desk concerts JAPAN』は、アメリカの公共放送NPRが2008年よりネット展開し、全世界にブームを巻き起こした音楽コンテンツ『tiny desk concerts』の日本版。2024年春から、NHKが本家アメリカのNPRよりライセンス、さらにはノウハウを受け取り、日本のアーティストで番組を制作。これまで藤井 風や稲葉浩志（B'z）などが出演してきており、今年4月からシーズン2のレギュラー放送がスタートしている。

『tiny desk concerts』はイヤモニやスピーカーでの返しもなく、アーティストは生声のみで集まったNHKで働くスタッフにライブを届けていく。フロアには、アイナがメンバーとして所属していたBiSHや向井が率いるバンドZAZEN BOYSのライブTシャツを着ている職員もチラホラ。“ステージ”となる場所の横にあるロッカーには、アイナの「みんなともだち」、向井による「This is 向井秀徳」とサインが書かれた小さなホワイトボードも見える。

アイナは西田修大（Gt）、君島大空（Gt）、石若駿（Dr）、マーティ・ホロベック（Ba）、渡辺翔太（Pf/Key）といった番組のためだけに集結した特別バンド編成で、「Frail」「Love Sick」「家庭教師」「革命道中 - On The Way」「きえないで」の5曲をパフォーマンス。後の囲み取材で、メンバーは西田が集めているが、アイナ自身にとっても“友達”と呼べる関係値であることをアイナが明かしている。椅子に体育座りをする形で始まったアイナのライブは、艶やかに机のふちを撫でたり、時に髪の毛を振り乱したりと、そこがオフィスであったとしても、決して自身のスタイルを崩したりはしない。海外チャートで首位を獲得するなど、SNSを中心に爆発的なヒットを記録している「革命道中 - On The Way」では、アイナがコピー用紙にペンで「革命道中」と殴り書きをし、それを丸めて勢いよく投げる。ラストは人生で初めて作った楽曲「きえないで」を儚い歌声とダンスに乗せて届けた。

「私の大好きな先輩。向井秀徳さん」というアイナの呼び込みからフロアに姿を見せた向井は、ラフないつも通りの格好に、NHKの入館証が入っていたと思われるネックストラップをぶら下げて登場。「なんで俺はこんなところにおるっちゃろうかね」とつぶやきながら、「全国の、全世界のNHKをご覧のみなさん。私、Matsuri Studioからタクシーワンメーターでやってまいりました。This is 向井秀徳！」と挨拶。フロアが沸き立つ中、そのまま「CRAZY DAYS CRAZY FEELING」（ZAZEN BOYS）へと流れていく。

ライブ形式で言えば、「向井秀徳アコースティック＆エレクトリック」としてのパフォーマンスであり、今回は必然的にアコースティックギター一本での演奏となる。当初、セットリストとして伝えられていたのは別の楽曲であるが、向井が歌い出したのは予定にはない「CRAZY DAYS CRAZY FEELING」。後の囲み取材で向井は、その場で思いついた曲を勢いで披露したと語っており、向井の言葉を借りればそこがいつものライブとは異なる“異常空間Z”だとしても、向井秀徳としての信念がブレることはない。〈ボールにいっぱいのポテトサラダが食いてぇ〉という、ただそれだけの思いを歌った「ポテトサラダ」（ZAZEN BOYS）では、そのユーモラスな歌詞にフロアにはクスッと笑いが起こるものの、ブルージーな向井の演奏と歌声に徐々に職員は惹き込まれていく。

「本日のお客様をお呼びしましょう」とアイナを呼び込んだ向井は、「恥ずかしいから」という理由からサングラスをかけ、フォーカウントから「はあとぶれいく」（ZAZEN BOYS）をアイナとコラボレーション。〈サカリのついたメス猫みたいに〉ではアイナが猫耳ポーズを、〈いつか悪魔と対決する日を待っている〉ではアイナが向井を“悪魔”として指差すオリジナルの振付も披露した。

収録後の囲み取材では、アイナのZAZEN BOYS、さらにはNUMBER GIRLから受けた影響、向井がアイナのライブから感じた“ケダモノ性”についてトークを展開。終わりには“Matsuri Studioに越前ガニを送って欲しい”という、予測不能かつ笑いの絶えない座談会となった。なお、囲み取材は向井がビール缶をプシュッと開けて始まった。

■アイナ・ジ・エンド×向井秀徳 囲み取材インタビュー

――初共演はいかがでしたか？

アイナ・ジ・エンド（以下、アイナ）：ZAZEN BOYSが好きで、高校生の時、BIGCATに観に行ったことがあります。

向井秀徳（以下、向井）：大阪のライブハウスね。

アイナ：「Honnouji」でダンスのコンテストに出たこともあります。

向井：「Honnouji」をダンスアレンジ？

アイナ：そう。ダンスの振りを作って踊って。

向井：どうするんだろう？ 〈本能寺で待ってる〉ジャジャジャジャ……。

～アイナも合流して「Honnoji」冒頭をアカペラセッション～

一同：（拍手！）

向井：私もじゃあ、今度出場させていただきます。「Honnoji」でダンスコンテスト。

アイナ：そのくらい好きだったので、今回は嬉しいです。

向井：ありがとうございます。アイナ・ジ・エンドの存在はもちろん存じ上げております。ただ、こういう機会は初めてです。私もお寺とか路上とかお風呂屋さんとか、いろんな所で演奏はさせてもらってるんですけども、まさかオフィスで演奏するような機会はなかったですね。“異常空間Z”なんですけども。アイナ・ジ・エンドのケダモノの雄叫びを聞くことができて、私は嬉しいです。スペシャルセットで演奏したのが、私のハートに突き刺さりました。つまりね、私は全ての音楽はブルースでなければいけないと思っているんですけども。アイナ・ジ・エンドのブルースが聞こえてきたんですよね。それを感じることができて嬉しかった。そして、あなたが身体の中に持っている“ケダモノ性”みたいなものが、このオフィスで乱れ散ってた。そういう印象を抱きました。不思議な気持ちです。

アイナ：嬉しいです。ありがとうございます。

――『tiny desk concerts』のどういったところが魅力だと思いますか？

アイナ：まずこのマイク、なんていうんですかね。

向井：長いよね。長いなー！ って思って。マイクが長い！

アイナ：長いマイクで歌ったことがなくて、前のめりで歌っちゃうので、気づいたら前に近づいていって。だから昨日お風呂で壁に手をついて、距離の練習をしましたね。

向井：掴みかかる勢いになりますね。

アイナ：そう。掴んじゃいそうになりますよね。

向井：長いし、細いなって。小指立てるべきなのかっていうくらいのね。

アイナ：バンドメンバーは西田修大を筆頭にみんな友達です。修大が集めてくれた人たちなので、スタジオも和気藹々と楽しかった。

向井：演奏としてはシャープで、まさにそのケダモノチックで、ある意味鬼気迫るというか、畏怖を感じるぐらいの迫力なんですけども、ただすごく楽しそうにやってるのが私は嬉しかったですね。それはやっぱり、その気心知れた音楽仲間っていうことなんでしょうね。

アイナ：そうですね。君島大空くんも同い年なので、あとは石若駿くんもイベントで一緒だったり、みんな関係値がある方々だったので、リラックスしてやらせてもらいました。

向井：そのバンド感が伝わってきました。

アイナ：嬉しいです。

――向井さんはどのようなイメージで今回のライブに臨まれましたか？

向井：まぁ、ふらっとやってきて、おっぱじめますわいって、その場で思いついた曲をジャラン、ジャラン、ジョーンって勢いでやりましたよ。ははは。そんなに複雑なことは考えたくない。

アイナ：本当に、裏表なくずっと向井秀徳なんですね。

向井：何がですか？ 嘘ついてもバレますんでね。

アイナ：かっこいいです。

向井：職員の方々が楽しんで聴いてくださってたので、むちゃくちゃやりやすかった。実は無理やり連れてこられて、並んでライブ見てる風にしてください、みたいな。忙しいのに打ち合わせもあるのに、領収書をまとめないかんのにみたいな、仕事を山ほど抱えた人たちが来てて、つれない感じになるかな、と思ってもいたんですよ。そうじゃない。みんな楽しそうに聴いてくださっていたのが嬉しかった。

アイナ：廊下には「観覧大募集」みたいなのが書いてあって、本当に職員さんがお客さんなんだと思ったらワクワクして、一人ひとりに虜になってもらいたい気持ちに変わっていきました。

向井：職員の方ですけども、ZAZEN BOYSのTシャツを着た2人が並んで聴いていて、ただのファンか！ って（笑）。ファンが紛れ込んでるぞ、みたいな。嬉しかった。

アイナ：私もファンが紛れ込んでるんですけど、BiSHのハシヤスメ・アツコのTシャツ着てる！ なんでやねん！ と思って（笑）。

――2人で演奏する「はあとぶれいく」を選んだのは向井さんでした。

向井：これ、歌ってもらえませんかと提案したのは私ですね。「Honnoji」が好きと言ってくれたけど、私はソロの弾き語りで「Honnoji」をやったことがないんだけど、アカペラでやれば成り立ったなと思って。やりゃよかったと思いましたけど。女性ボーカリストの方と、例えば「KIMOCHI」を歌うことはあったりするんですけど、あれなんかさ、もう分かりやすいんや。

アイナ：“男女”みたいな。

向井：デュエット。

アイナ：（「KIMOCHI」）大好きですよ。

向井：気持ちいいけどね。「はあとぶれいく」で、ハートがブレイクした気持ちをお互い様で歌うことができるんじゃないかな、と私は思ったんですよ。つまり、アイナ・ジ・エンドのエモーションが「はあとぶれいく」に似合うと思った。まさにバッチリ、エモーショナルに演奏できたと思っています。

アイナ：「はあとぶれいく」は音源通り覚えてきたら向井さんがリハで全然違うメロディを歌っていたりして、これはもう自分らしく歌おうと思ってやったら、逆にそれが楽しくなったので、人とコラボする時も自分らしさを出していいんだということを向井さんに教えていただいた気がしました。

――「はあとぶれいく」ではアイナさんが振付を披露していました。

アイナ：〈サカリのついたメス猫〉ね。向井さんはギターを持ってるんですけど、私は手持ち無沙汰だったので、何かしたいなと思って猫になって。

向井：一緒に歌わせてもらった時は、こう見えて、必死こいてたので、あんまり動きとか見たりする余裕が実はなかった。そんなに、メス猫？

アイナ：そうです。何年やってるんですか。

向井：自分ばっかりになってた。メス猫のざわざわした感じをね、出していただいてたんですね。

アイナ：あとは〈悪魔〉を向井さんに見立てて指差してしまいまして、ファンに怒られるかも。

向井：〈対決〉だもんな。

――アイナさんがそれほどまでにZAZEN BOYSを好きだということを初めて知りました。どちらかと言えばPEDROとして活動するアユニ・Dさんの方がイメージは強くありました。

アイナ：そうなんですよ。アユニが田淵（ひさ子／NUMBER GIRL（Gt））さんとバンドを組み始めた辺りから、私がいくら向井さんのことが好きだと言っても、あんまり説得力がないから。

向井：そんなことないですよ。

アイナ：あんまり表では言ってなかったんですけど、高校生の時とかダンスの相方と一緒にZAZENの曲を聴いて「どれで踊る？」みたいな。変拍子をZAZENで知ったりしたので。

向井：踊りがいがあるかもしれないですね。

アイナ：アユニもアイナも同じくらい好きだと思うんですよ。NUMBER GIRLも、ZAZENも。

向井：ありがとうございます。嬉しいことですよ。世代もだいぶ違うと思うんやけども、こうやって前のバンドNUMBER GIRLとかも含めて聴いてくれる機会があったんだろうなと思って、それは嬉しいことだし、やっててよかったなと思います。

アイナ：BiSHのサウンドプロデューサーの松隈（ケンタ）さんが福岡の方で、ボーカルディレクションをするときに「ここは向井秀徳みたいに歌って」と10年くらい前から教えられてて。向井さんの動画を見せてくれるんですよ。「ジャッ！ ハッ！」みたいな。「アドリブでもっと向井秀徳を身体に入れてから歌って！」とか言われて。

向井：だいぶね、嫌気さしとるばい。またメガネだっつって。もういいよっつって。

アイナ：そんなことないです。学んできました。

向井：そうですか。それはかなり裏話だね。

――「ポテトサラダ」を向井秀徳アコースティック＆エレクトリックとして初披露した際に、“この曲をアコースティックでやるんだ”というようなMCを向井さん自身が話していたのを印象深く覚えています。今ではこの形式でもセットリストとして馴染んでいるように思いますが、そういった楽曲が成長しているような感覚はありますか？

向井：ありますね。「ポテトサラダ」も弾き語りで歌うような曲ではないんだけども、松重豊さんが「ポテトサラダ」を朗読してくださって、私がサビで歌うコラボレーションをさせていただくことが決まってですね。ギターと歌声だけでも成り立つなと思ったんです。本当だったらシャープなバンドサウンド、4分の7拍子で畳みかけるような音楽なんで。いけるなぁと、生々しいな。俺やっぱりポテサラ食いたいんだよねって、自分自身で気づく。

アイナ：カニも食べたいです。

向井：「好きな食べ物は何ですか？」って言われたら、「ポテサラ」って言うと思うでしょ？ いや、違います。ピオーネとカニ。ピオーネが9月の頭に岡山からブワーッと出荷される。

アイナ：ブドウですか？

向井：はい。最高。11月からは越前ガニな。手足が長い、スタイルがピューってね。あなたみたいに、そりゃいいカニですわ。美味しいですよ。バリ高いけどね。毎年値が上がると。私はね、北海道の毛ガニが実は好きです。食べごたえありますからね。タラバガニはごっついやつがありますね。あれはそんなに食べないですね。大味っていうかさ。身は一番でかいんだけど、政治家とかがうわーつって食うよね。私は毛ガニが好きです。

アイナ：毛ガニとピオーネが好きなんですね。

向井：はい、そうです。でも越前ガニ最高です。できれば越前ガニの船に乗っている人が船から直送でMatsuri Studioに送っていただきたい。

アイナ：そうやって言っていけば、いつか誰かが送ってくれるかもしれない。

向井：浜茹でしてから送ってくださいね。そうしたらそのまま食えるから。最高。

（文＝渡辺彰浩）