¡Ø±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó ¤Î¤ÓÂÀ¤Î³¨À¤³¦Êª¸ì¡ÙU-NEXT¤ÇÇÛ¿®¡ª Dolby Atmos¤Î¹â²»¼Á
¡Ø±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó ¤Î¤ÓÂÀ¤Î³¨À¤³¦Êª¸ì¡Ù¤¬U-NEXT¤Ë¤ÆÆÈÀê¡¦ºÇÂ®¥ì¥ó¥¿¥ëÇÛ¿®¡ª¡¡Dolby AtmosÂÐ±þ¤Î¹â²»¼Á±ÇÁü¤Ç¤ªÆÏ¤±¤µ¤ì¤ë¡£
Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖU-NEXT¡×¤Ë¤Æ¡¢¡Ø±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó ¤Î¤ÓÂÀ¤Î³¨À¤³¦Êª¸ì¡Ù¤òËÜÆü¤è¤êÆÈÀê¡¦ºÇÂ®¥ì¥ó¥¿¥ëÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡Ö±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó¡×¥·¥ê¡¼¥º45¼þÇ¯µÇ°ºîÉÊ¤È¤Ê¤ë¡Ø±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó ¤Î¤ÓÂÀ¤Î³¨À¤³¦Êª¸ì¡Ù¤Ï¡¢³¨¤ÎÃæ¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¥É¥é¤¨¤â¤ó¤¿¤Á¤ÎËÁ¸±¤òÉÁ¤¯¡¢¾Ð¤¤¤¢¤ê¡¢ÎÞ¤¢¤ê¤ÎÊª¸ì¡£
ÍÌ¾³¨²è¤Ø¤Î¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ä¡¢Âç¿Í¤«¤é»Ò¶¡¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ¤Ï45²¯±ß¤òµÏ¿¡£ÎòÂå¤Î¡Ö±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó¡×¥·¥ê¡¼¥º¶½¹Ô¼ýÆþTOP3¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿ÏÃÂêºî¤À¡£
¤³¤Î¤¿¤ÓU-NEXT¤Ë¤Æ¡¢ºòÇ¯¤Î¡Ø±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó ¤Î¤ÓÂÀ¤ÎÃÏµå¸ò¶Á³Ú¡Ê¤Á¤¤å¤¦¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¡¼¡Ë¡Ù¤ËÂ³¤¡¢º£Ç¯¤âU-NEXT¤ÇÆÈÀê¡¦ºÇÂ®¥ì¥ó¥¿¥ëÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¤ÎÇÛ¿®¤Ç¤ÏDolby Atmos¡ÊR¡Ë¡Ê¥É¥ë¥Ó¡¼¥¢¥È¥â¥¹¡Ë¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¡¢·à¾ì¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎÎ×¾ì´¶°î¤ì¤ë¹â²»¼Á¤Ê±ÇÁü¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢U-NEXT¤Ç¤ÏÎòÂå¤Î¡Ö±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó¡×Á´44ºîÉÊ¡¢¡ØSTAND BY ME ¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù2ºîÉÊ¡¢¤µ¤é¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¤Ê¤É¡¢´ØÏ¢ºî¤ò°ìµóÇÛ¿®Ãæ¡£¤³¤Á¤é¤â¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖU-NEXT¡×¤Ë¤Æ¡¢¡Ø±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó ¤Î¤ÓÂÀ¤Î³¨À¤³¦Êª¸ì¡Ù¤òËÜÆü¤è¤êÆÈÀê¡¦ºÇÂ®¥ì¥ó¥¿¥ëÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡Ö±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó¡×¥·¥ê¡¼¥º45¼þÇ¯µÇ°ºîÉÊ¤È¤Ê¤ë¡Ø±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó ¤Î¤ÓÂÀ¤Î³¨À¤³¦Êª¸ì¡Ù¤Ï¡¢³¨¤ÎÃæ¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¥É¥é¤¨¤â¤ó¤¿¤Á¤ÎËÁ¸±¤òÉÁ¤¯¡¢¾Ð¤¤¤¢¤ê¡¢ÎÞ¤¢¤ê¤ÎÊª¸ì¡£
ÍÌ¾³¨²è¤Ø¤Î¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ä¡¢Âç¿Í¤«¤é»Ò¶¡¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ¤Ï45²¯±ß¤òµÏ¿¡£ÎòÂå¤Î¡Ö±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó¡×¥·¥ê¡¼¥º¶½¹Ô¼ýÆþTOP3¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿ÏÃÂêºî¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¤ÎÇÛ¿®¤Ç¤ÏDolby Atmos¡ÊR¡Ë¡Ê¥É¥ë¥Ó¡¼¥¢¥È¥â¥¹¡Ë¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¡¢·à¾ì¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎÎ×¾ì´¶°î¤ì¤ë¹â²»¼Á¤Ê±ÇÁü¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢U-NEXT¤Ç¤ÏÎòÂå¤Î¡Ö±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó¡×Á´44ºîÉÊ¡¢¡ØSTAND BY ME ¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù2ºîÉÊ¡¢¤µ¤é¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¤Ê¤É¡¢´ØÏ¢ºî¤ò°ìµóÇÛ¿®Ãæ¡£¤³¤Á¤é¤â¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª