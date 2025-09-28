残価設定型クレジット（通称・残クレ）について、世間では「デメリットが多いサービス」とする否定的な意見も少なくありません。ただ、世間で言われるようなデメリットだらけのサービスであれば、はたしてここまで普及するものでしょうか。そこで今回、あえて残クレを利用する40代夫婦の事例をもとに、残クレ利用者の実態をみていきましょう。※個人の特定を避けるため、登場人物の情報は一部変更しています。

残価設定型ローン（残クレ）のメリット・デメリット

残クレとは、残価設定型ローンの略称で、車両本体価格の一部をあらかじめ残価（＝車の将来の想定価値）として差し引き、3年や5年など決められた期間、残額を元にして月々のローンを支払う形式のローンです。

契約満了時には、「車を返却する」「返却せずに購入する」「別の車に乗り換える」といった選択肢があります。

残クレを利用して車を購入するメリットは下記が挙げられます。

車両価格の総額を支払う必要がない まとまった金額を準備する必要がない

一方、下記のようなデメリットには注意が必要です。

据え置いた残価分についても金利が発生する 車の所有権はディーラー側にある 走行距離の制限がある 追加費用が発生する可能性がある

世間的にはデメリットばかりが注目されることの多い残クレですが、ある夫婦は「数年後に車を乗り換える」というルールのもと、あえて残クレを利用することにしました。

子どもが小学生のうちはミニバンが活躍することを考え、ミニバンを残クレで購入。3年後に返却し、コンパクトカーに乗り換えるという選択です。

残クレを利用した夫婦の経済事情

「正直、残クレで後悔する人は自業自得でしょう。きちんと理解したうえで、自分のライフスタイルに合っていれば使ったほうが得だと思います」

そう話すのは、年収約650万円の会社員、村上健二さん（仮名、47歳）です。彼は、妻の奈緒さん（仮名、45歳）と中学2年生の長男、小学5年生の次男の4人家族で、都内郊外の戸建てに暮らしています。

妻の奈緒さんは時短の派遣社員として働いており、毎月の手取りは夫婦合わせて50万円ほどです。

村上家では、子どもたちが小さな頃からミニバンを所有してきました。週末の買い出しや家族旅行、子どもたちの送迎など、村上家にとってミニバンは欠かせない存在です。

ところが、長男が中学生になった頃から状況が変わってきたといいます。

村上家が残クレ利用を決心したワケ

長男が小学生の頃は、週末は所属していたスポーツ少年団の送迎があったため、長男の友だちも乗せて、いつも賑やかでした。しかし、中学生になると部活動で電車移動が増え、車の出番はほとんどなくなりました。

また、週末に家族そろって車で出かけることも減り、現在は次男の送迎に利用する程度です。

一方、教育費の負担は増しています。長男は中学受験をせずに公立の中学校に進学、高校受験を控えています。また部活動が忙しく、個別で対応してくれる塾に通っているため、毎月の塾代が割高です。塾代、習い事、部活動の遠征費用などで、子ども2人に毎月10万円ほどかかっています。

長男の高校進学後は、東京都の授業料無償化の恩恵にあずかれるとしても、進学した高校が私立であれば、授業料以外にも多額のお金がかかるでしょう。

村上家の現在の預貯金は1,300万円ほどと、決して余裕があるとはいえません。

家計を見直す一環として、夫婦で車をどうするか話し合いました。現在のミニバンはもう10年近く乗っていて、そろそろ買い替えたい時期なのです。

これから迎えるであろう教育費ピーク期のことを考えると、車を手放すという選択肢もあります。しかし、車で約2時間のところに1人で暮らす健二さんの母親に何かあったら……など、もしもの時を考えると、やはり手放してしまうのも不安です。シェアカーという手もありますが、使いたい時に使えるとも限りません。

そんな村上家の選択として挙がったのが、残クレでした。

残クレが家計を守る？

車の買い替えで、新たなミニバンを一括購入する場合、まとまった資金が必要です。また、今後利用頻度が減っても維持費はほとんど変わりません。

その点、残クレであれば、たとえば下記のような条件で車を購入した場合、月々の支払いは6万円ほどに抑えることができます。

【購入車両の条件】

・車両価格400万円

・残価200万円

・利率3%

・年数3年

この場合、一括で400万円を支払ってしまうと、手元資金が減り家計の柔軟性を失ってしまいます。教育費がかかってくるこのタイミングでは不安です。

一方、残クレなら、多少金利を払ってでも手元資金を教育費や生活費に回すことができ、これが家計を守ることにつながります。

また、手元に資金があれば、新NISAなど投資に回すことも可能です。

そして3年後に返却することで、支払総額は400万円を大きく下回ります。その時は子どもも成長し、車はミニバンでなくてもよいかもしれません。コンパクトカーに乗り換えることもできるでしょう。

自分にとってのメリット・デメリットを慎重に吟味して

なお、残クレは走行距離や車の扱い方には注意が必要です。場合によっては節約のつもりが逆効果になることもあり得ます。ただ、ライフサイクルに合わせて車を乗り換える前提で考えるなら、残クレが合理的な選択肢になる場合も十分にあり得ます。

また、残クレを利用することで「3年後にまた見直せる」という柔軟さが得られることも大きなメリットです。これからのライフステージを見通すのは難しいもの。子どもが高校に進学すれば、ますます教育費は膨らみ、家計の優先順位も変わってくるでしょう。そうしたなかで、あえて車を「期間限定の資産」として考える発想は、時代に合った方法といえるかもしれません。

子どもが小学校を卒業すると、車の利用機会は確実に減っていきます。

それでも、「いざという時に車がないと不安」という人は多いです。その不安を軽減しつつも家計を守る方法として、残クレという選択肢は検討する価値があるでしょう。

車は「所有が当たり前」の時代ではなくなってきています。教育費とカーライフのバランスを取りたい家庭にとって、残クレは単なるローン商品ではなく、家計を守りながら人生を豊かにする手段にもなり得るのです。

石川 亜希子

AFP