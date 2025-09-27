黒より茶よりシャレる“この色”！【ZARA】大人が持ちたい♡「グリーン色バッグ」

グリーン色のバッグは、コーディネートをワンランク上に見せてくれそうな垢抜けアイテム。大人の着こなしにぴったりなグリーン色バッグを探すなら、【ZARA】がおすすめです。幅広いコーデに合いそうなショルダーバッグや、アクセサリー感覚で持てそうなミニバッグなど、大人っぽくおしゃれにきまる【ZARA】のグリーン色バッグをぜひ活用して。

実用性もおしゃれさも妥協しないハンドバッグ

【ZARA】「ジッパーボウリングバッグ」\6,590（税込）

2つの収納スペースで、荷物の整理整頓がしやすそうなハンドバッグ。深みのあるブルーグリーンは、コーディネートをきりっと引き締めてくれそうです。生地のほどよいツヤ感やゴールドの金具使いで、高見えしそうなのもポイント。サイズは高さ14 × 幅32 × マチ11 cmとスマホや財布など大切なものを入れて持ち歩きやすそうな大きさで、ヘビロテできそうです。トレンドに左右されにくいシンプルなデザインで、長く愛用できそう。

編み込みデザインが目を引く万能バッグ

【ZARA】「編み込みデザイン ハンドバッグ」\8,590（税込）

編み込みデザインを全体にあしらった、大人っぽい印象のハンドバッグ。高さ15 × 幅24 × マチ5 cmと、ちょっとしたお出かけにぴったりのサイズです。洗練された印象で存在感があり、幅広いコーディネートに合わせやすそうなデザイン。取り外し可能なクロスボディストラップが付属しているので、ショルダーバッグとしても使用可能です。その日の気分や着こなしに合わせて持ち方を変えられるのが、うれしい。

ころんとした手のひらサイズのミニバッグ

【ZARA】「ミニシティチャームバッグ」〈グリーン〉\1,790（税込・セール価格）

ころんとした丸いシルエットが可愛い、チャーム型のミニシティバッグ。高さ5 × 幅8 × マチ3cmの小さなサイズで、小銭や雑貨などの細かなものを入れておくのにぴったりです。留め具がついているので、キーホルダーのようにしてほかのバッグに取り付けたり、パンツやスカートの腰元に飾ったりするのもよさそう。アクセサリー感覚で持ち歩け、コーディネートのアクセントとして活躍しそうなバッグです。

秋冬に活躍しそうなスエードバッグ

【ZARA】「編み込みディテール スプリットスエード シティバッグ」\15,990（税込）

持ち手部分とバッグのサイドに編み込みデザインが施された、スプリットスエードのハンドバッグ。付属のストラップを付ければ、ショルダーバッグとしても使えます。こっくりしたモスグリーンと、あたたかみのあるスエード素材は、コーディネートに季節感をプラスするのにもぴったりです。ジッパーで開閉できるようになっていて、カバンの中身が落ちたり見えたりしにくく、使いやすさにも期待できます。サイズは荷物がやや多めでも安心な、高さ19 × 幅30 × マチ11 cmです。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Hina.W