¥É¥¸¥ã¡¼¥¹½ËÊ¡Ãæ¤Ë¡ÄÆÍÁ³¤Î¡È¹ðÇò¡É¡ÖºÇ¹â¤À¤è¡×¡¡ÅÁ¤¨¤¿»ö¼Â¤Ë½÷À¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¤â´¿´î
¥í¡¼¥È¥Ù¥Ã¥È¤Ï28ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ËÃÏ¶èÍ¥¾¡
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 8¡¼0 D¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö26Æü¡¦¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï25Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö26Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤ò8-0¤ÇÀ©¤·¡¢4Ç¯Ï¢Â³¤ÎÃÏ¶èÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¡£»î¹ç¸å¤Î¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢µ®½Å¤Ê¹µ¤¨Êá¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¥Ù¥ó¡¦¥í¡¼¥È¥Ù¥Ã¥ÈÊá¼ê¤¬¡¢½÷À¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Ãæ¤Ë½ËÊ¡¤ò¼õ¤±¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥í¡¼¥È¥Ù¥Ã¥È¤Ï7·î31Æü¡ÊÆ±8·î1Æü¡Ë¤Î¥È¥ì¡¼¥É´ü¸ÂÄ¾Á°¤Ë¥ì¥¤¥º¤«¤é²ÃÆþ¡£¥¹¥ß¥¹¤È¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤ÎÁê¼¡¤°¸Î¾ã¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¾º³Ê¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¶ÛµÞ»öÂÖ¤Ë¹¶¼é¤Ç¸÷¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¿¡£
¡¡´¿´î¤Î¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ç¡¢ÃÏ¸µÊüÁ÷¶É¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Í¥Ã¥È¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡×¤Î¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥¥ë¥¹¥Æ¥ó¡¦¥ï¥È¥½¥ó¤µ¤ó¤«¤é¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¥í¡¼¥È¥Ù¥Ã¥È¡£¥¹¥ß¥¹¤È¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤È¤È¤â¤Ë·ÁÀ®¤¹¤ëÊá¼ê¿Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤è¡£¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤ºÍÇ½¤À¤È»×¤¦¡£ËÍ¤é¤Ï¤ß¤ó¤ÊÍ½½¬¤â¤·¤Ã¤«¤ê¹Ô¤¦¤·¡¢¤³¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤¬À®¤·¿ë¤²¤é¤ì¤ëÎÏ¡¢¤½¤·¤Æº£¸å¤âÀ®¤·¿ë¤²¤Æ¤¤¤¯ÎÏ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡×¤È¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÃÏ¶èÍ¥¾¡¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Æü¤È¤Ê¤Ã¤¿¤«¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤ËºÇ¹â¤À¤è¡£º£Æü¤ÏËÍ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ê¤ó¤À¡£¤Ê¤«¤Ê¤«ÆÃÊÌ¤ÊÃÂÀ¸Æü¤Î¤ª½Ë¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡£¥°¥ì¡¼¥È¤À¤è¡£ºÇ¹â¤À¤Í¡×¤È¹ðÇò¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¥ï¥È¥½¥ó¤µ¤ó¤â¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡¡ÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡¡³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡¢º£¸å¤µ¤é¤Ë½ËÊ¡¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢º£²ó¤Î¤Ï¤½¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¡¢28ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿Êá¼ê¤Ëº£¸å¤â´¿´î¤Î½Ö´Ö¤¬Â³¤¯¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë