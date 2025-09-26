“流れ弾”を食らうレポーター

【MLB】ドジャース 8ー0 Dバックス（日本時間26日・フェニックス）

ドジャースは25日（日本時間26日）、敵地のダイヤモンドバックス戦を8-0で制し、4年連続の地区優勝を決めた。シャンパンファイトでは、地元放送局「スポーツネットLA」のキルステン・ワトソンさんが“流れ弾”を浴びてびしょ濡れに。「ワトソンさんも嬉しそう」「キルステンはゴーグルがないの？」とお決まりの様子にファンも注目していた。

ワトソンさんは、試合後にはドジャースのシャツを着用。各選手にインタビューを行った。テオスカー・ヘルナンデス外野手にマイクを向けている際には、アレックス・ベシア投手、ウィル・クライン投手らが乱入してT・ヘルナンデスに豪快にシャンパンを浴びせた。横のワトソンさんにもかかっていたが、マイクはキープして仕事を遂行していた。

隣でワトソンさんは「もういいわ！」と嫌がりながらも、1年間試合を追ってきたドジャースナインが大興奮していることに、どこか嬉しそうだった。

ネット上のファンは「ワトソンさんも大変ww最後ひたすらビールかけてたのはパヘス？」「ワトソンさんも嬉しそう」「相変わらずかわいい」と注目。ワトソンさんと、もう1人のリポーター、デビッド・ヴァセイ氏はゴーグル未着用。「キルステンはゴーグルがないの？」と心配する声もあった。（Full-Count編集部）