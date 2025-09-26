高市早苗さんになりきった茂木健一郎「ビジネスでもエセでもない保守として」自民党総裁選のフェアプレイを訴える
動画「#高市早苗 です。私は『ビジネス』でも『エセ』でもなく、純粋に『保守』です」では、高市早苗になりきった茂木健一郎氏（自民党総裁候補になりきった脳科学者）が、自身の立場や信条について熱弁した。動画冒頭、茂木氏は「高市早苗です」と語り、週刊文春が報じる小泉進次郎陣営の動きに言及。「私はビジネスでもありません。エセでもありません。保守です」ときっぱり。自身が“ビジネス保守”や“エセ保守”ではとの指摘に対し、「ビジネスやるんだったら、政治家やるなんていうのは損」と理由を述べ、「お金を儲けたかったら、普通に会社やったりした方がいい」と断言した。
さらに、茂木氏がなりきった高市氏は「私はただ保守なんですね。例えば、奈良公園の鹿のことを心配する保守です。日本のことを心配する保守です」と自身の“純粋な保守”であることを強調。動画内では「正々堂々と総裁選ってやれとばいいと思うんですね」と、公正な選挙戦を呼びかけ、「それぞれの方が自分の信じることをただ言って、そして、正々堂々と自民党総裁の座を争う、これが私は良いと思うんですね」と主張した。
動画の終盤では、「ですので、皆さんに言いたかったことは、私はビジネスでもエッセイでもなくて、保守です」と改めて念押し。「七五園の鹿を守りたいと思います」と独自の視点も加えつつ、「ぜひ皆さん、今回のような行動、動きに惑わされずに、それぞれの候補者の主張をよく聞いて、そして選んでくださいね」と訴えた。
動画のラストで茂木氏がなりきった高市氏は、「小泉進次郎さん、正々堂々とこれからも戦いましょうね。ありがとうございました」と語り、高市早苗さんの“モノマネ”についても「やってみましたけど、難しいですね」と思わず本音も吐露。「皆さん、正々堂々と自民党総裁選、戦ってくださいね」と呼びかけ、締めくくった。
