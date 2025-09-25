『怪獣8号』第23話 状況が悪化する中、カフカに決断の時が訪れる
7月19日（土）の23時より第2期の放送・配信が始まるアニメ『怪獣8号』。第23話のあらすじと先行カットが公開された。
集英社のマンガ誌アプリ『少年ジャンプ+』にて2020年7月より連載中、数々のマンガ賞に輝き、既刊15巻にして国内累計発行部数が1800 万部を超える（デジタル版含む）松本直也氏による大人気コミック『怪獣8号』。その人気は国内にとどまらず、北米をはじめ海外でも多くのファンを獲得している。
そんな世界的原作のアニメ化を手掛けるのは、アニメーション制作：Production I.G／怪獣デザイン＆ワークス：スタジオカラーという
大怪獣級タッグ！ 第1期は2024年4月13日よりテレ東系列ほかでの放送と、Xでの全世界リアルタイム配信が開始され、世界中で大きな盛り上がりを見せた。さらに、7月19日（土）から第2期の放送・配信も決定しており、引き続き注目を集めている作品だ。
このたび、2025年9月27日（土）23時15分より放送・配信開始となるアニメ『怪獣8号』第23話「第2波」のあらすじと先行場面カットが公開された。9月27日（土）放送の第23話（第2期11話）は特別編成のため放送時間が15分後ろ倒しとなるのでご注意を。
＜第23話「第2波」あらすじ＞
同時発生した超巨大怪獣の討伐に苦戦する防衛隊を救ったのは、遥か地平から放たれたミナの強力な一撃だった。全国各地から戦況好転の報告が届き始めたその時、鳴海やミナをはじめとする主力隊員たちの前に5体の識別怪獣が現れる！ ふたたび状況が悪化する中、怪獣9号との戦いを見すえ待機を命じられていたカフカに決断の時が訪れる。
＞＞＞第23話先行カットをすべてチェック！（写真6点）
（C）防衛隊第3部隊 （C）松本直也／集英社
