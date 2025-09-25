Snow Manの公式Xで「カリスマックス流Q&A」が公開され、メンバー全員が同じ質問に回答。「Q.備え付けたい特殊能力は？」への答えが9人分そろった。

【動画】Snow Manが“備え付けたい特殊能力”についてトーク／【画像】「カリスマックス」衣装でポーズをとるSnow Man

■目黒蓮＆阿部亮平が「瞬間移動」、渡辺翔太＆深澤辰哉が「透明人間」で回答一致

黒スーツに“カ”と書かれた黄色いワッペンをつけた「カリスマックス」衣装で登場した9人。「Q.備え付けたい特殊能力は？」に対する回答は、

目黒蓮「瞬間移動」

渡辺翔太「透明人間」

ラウール「不眠」

岩本照「読心術」

佐久間大介「運動神経」

深澤辰哉「透明人間」

阿部亮平「瞬間移動」

宮舘涼太「時間操作」

向井康二「治癒能力」

動画では目黒蓮＆渡辺翔太、ラウール＆岩本照、佐久間大介＆深澤辰哉、阿部亮平＆宮舘涼太＆向井康二がトーク。目黒が渡辺の髪についたホコリをとってあげたり、佐久間が言葉を噛んで深澤とともに爆笑したりなど、仲の良さが伝わるシーンも収められている。9人それぞれの回答理由にも注目だ。

■「カリスマックス」衣装でポーズをとるSnow Man

Snow Man

関連記事をチェックする

https://www.thefirsttimes.jp/keywords/231/