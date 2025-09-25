Snow Man9人が選ぶ“備え付けたい特殊能力”公開！目黒は渡辺の髪に触れ、佐久間と深澤は爆笑。仲良しトーク＆“回答一致”メンバーにも注目
Snow Manの公式Xで「カリスマックス流Q&A」が公開され、メンバー全員が同じ質問に回答。「Q.備え付けたい特殊能力は？」への答えが9人分そろった。
【動画】Snow Manが“備え付けたい特殊能力”についてトーク／【画像】「カリスマックス」衣装でポーズをとるSnow Man
■目黒蓮＆阿部亮平が「瞬間移動」、渡辺翔太＆深澤辰哉が「透明人間」で回答一致
黒スーツに“カ”と書かれた黄色いワッペンをつけた「カリスマックス」衣装で登場した9人。「Q.備え付けたい特殊能力は？」に対する回答は、
目黒蓮「瞬間移動」
渡辺翔太「透明人間」
ラウール「不眠」
岩本照「読心術」
佐久間大介「運動神経」
深澤辰哉「透明人間」
阿部亮平「瞬間移動」
宮舘涼太「時間操作」
向井康二「治癒能力」
動画では目黒蓮＆渡辺翔太、ラウール＆岩本照、佐久間大介＆深澤辰哉、阿部亮平＆宮舘涼太＆向井康二がトーク。目黒が渡辺の髪についたホコリをとってあげたり、佐久間が言葉を噛んで深澤とともに爆笑したりなど、仲の良さが伝わるシーンも収められている。9人それぞれの回答理由にも注目だ。
■「カリスマックス」衣装でポーズをとるSnow Man
Snow Man
