『デブとラブと過ちと！』最新情報発表！ キャスト出演の特番も放送決定！
TVアニメ『デブとラブと過ちと！』の最新情報が発表。また、幸田夢子役遠藤綾、結城圭介役内田雄馬らが出演する特番が2025年9月29日（月）TOKYO MXほかにて放送されることが決定した。
原作は累計1億2800万DL超、コミックシーモアで先行配信中のままかりによる同名コミック（シーモアコミックス）。事故で記憶喪失になりポジティブに生まれ変わった夢子が、恋に仕事に大忙し。超絶ポジティブパワーで周囲の悩みをぶった斬りながら自身の事故の真相にも迫る、ドタバタ・オフィスラブコメディーだ。
そしてこのたび、追加放送・配信情報を発表。鹿児島放送、静岡放送、テレビ愛知、テレビ和歌山で放送されることが追加決定。さらに、見放題配信の情報も発表。2025年10月6日（月）より毎週月曜23：00から、U-NEXT、アニメ放題、Lemino、アニメタイムズにて見放題先行配信。2025年10月9日（木）より毎週木曜23：00からABEMA、Amazon Prime Video、Anime Festa、バンダイチャンネル、dアニメストア、Disney+、DMM TV、FOD、HAPPY！動画、Hulu、J：COM STREAM、milplus、ニコニコチャンネル、ニコニコ生放送、Pontaパス、Rakuten TV、Rチャンネル、TELASA、TVerにて順次配信される。
また、幸田夢子役の遠藤綾、結城圭介役の内田雄馬らが出演する特番が、2025年9月29日（月）TOKYO MXほかにて放送されることが決定した。
特番では、遠藤綾と内田雄馬がMCとして登場。さらに、玉井咲役鬼頭明里や、ドラマで幸田夢子役を演じたかなで（3時のヒロイン）、結城圭介役を演じた草川拓弥からのビデオレターも。そして、スタジオには作品のOPテーマを担当するGANG PARADEさんが登場。OPテーマ『Happy Yummy Lucky Yummy』を披露する。
特番もお見逃しなく。
（C） ままかり／シーモアコミックス・アニメ『デブとラブと過ちと！』製作委員会
