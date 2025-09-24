Íò¡¦Ý¯°ææÆ¡¢ÏÂÉþ»Ñ¤Ç¶äºÂ¤Î³¹¤Ë·«¤ê½Ð¤¹¡¡¡ØHanako¡ÙÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì
¡¡Íò¤ÎÝ¯°ææÆ¤¬É½»æ¤òÌ³¤á¤ë¡ØHanako¡Ù2025Ç¯11·î¹æ¤¬9·î27Æü¤Ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÝ¯°ææÆ¤¬Ãå¤³¤Ê¤¹ÏÂÉþ»Ñ¤È¶äºÂ¤Î³¹
¡¡Ý¯°ææÆ¤¬É½»æ¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ËèÇ¯¹±Îã¤È¤Ê¤ë¡Ö¶äºÂÆÃ½¸¡×¤À¡£º£¹æ¤Ç¤Ï¶äºÂ¤Ë²Ã¤¨¤ÆÆüËÜ¶¶¡¢ÆüÈæÃ«¡¦Í³ÚÄ®¡¢Åìµþ±Ø¤ò´Þ¤à¡ÖÂç¶äºÂ¡×¥¨¥ê¥¢¤òÂç¤¤Ê¥Æー¥Þ¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤ë¡£ÅÁÅý¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¿·¤·¤¤¤â¤Î¤ò¼è¤ê¹þ¤ß¡¢¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿³¹¤ÎÊâ¤ß¤ò·¡¤ê²¼¤²¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÆ¹½ÃÛ¤·¤¿°ìºý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ý¯°ææÆ¤Ï¡¢Âç¶äºÂ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì¡£»£±Æ¤Ç¤Ï¼ãÃ¶Æá¤Î¤è¤¦¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤Ç¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤ÈÊÑ¤ï¤êÂ³¤±¤ë¤â¤Î¡¢¤½¤ÎÁÐÊý¤òÂÎ¸½¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¶äºÂ¤ÎÎò»Ë¤È¸½ÂåÀ¤Î¸òºø¤òÇØ¤Ë¡¢³¹¤¬¹ï¤ßÂ³¤±¤ë¡Öº£¡×¤È¤¤¤¦½Ö´Ö¤òÁ¯¤ä¤«¤Ë±Ç¤·½Ð¤·¤¿¡£
¡¡»ïÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥ê¥¢¤´¤È¤Ë¥²¥¹¥È¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¤òµ¯ÍÑ¡£NEWS¤ÎÁýÅÄµ®µ×¤¬ÆüËÜ¶¶¤ò½ä¤ê¡¢Ï·ÊÞ¤ÈºÇ¿·¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬¿¥¤êÀ®¤¹³¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¾Ò²ð¡£Kis-My-Ft2¤ÎÀé²ì·ò±Ê¤ÏÅìµþ±Ø¥¨¥ê¥¢¤òÃ´Åö¤·¡¢¸òÄÌ¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤È¤·¤ÆÈ¯Å¸¤òÂ³¤±¤ë³¹¤Î¸½ºß¤òÉÁ¤¯¡£¤µ¤é¤ËACEes¤ÎÉâ½êÈôµ®¤ÈÆá¿ÜÍºÅÐ¤¬ÆüÈæÃ«¡¦Í³ÚÄ®¤ò¥Ê¥Ó¥²ー¥È¤·¡¢Ê¸²½¤ä¸ä³Ú¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤Æ¤Î¿·¤¿¤Ê»Ñ¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤ÎÆÃ½¸¤Ë¤Ï¡¢¶äºÂ¤ËËÜ¼Ò¤ò¹½¤¨¤ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹ÁÏÎ©80¼þÇ¯¤Î°ÕÌ£¹ç¤¤¤â¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£³¹¤È½ÐÈÇ¼Ò¤ÎÎò»Ë¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¤¡¢µÇ°¹æ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤½Å¸ü¤µ¤òÈ÷¤¨¤¿¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤âÆÃÄ§¤À¡£ÅÁÅý¤È³×¿·¤òÊ»¤»»ý¤ÄÂç¶äºÂ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢Â¿³ÑÅª¤Ê»ëÅÀ¤«¤éÉÁ¤½Ð¤¹ÆâÍÆ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë»¨»ï»Ë¤Ë»Ä¤ë°ìºý¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¢£Ý¯°ææÆ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¥³¥á¥ó¥ÈÈ´¿è¡Ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーËÜÊ¸¤è¤ê)¡Ö¤¤¤Ä¤«¤é¤«À²¤ì¤ÎÆü¤Î³¹¤«¤é¡¢Æü¾ï¤Ë´ó¤êÅº¤¦³¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤è¤¯Â¤ò±¿¤Ö¤Î¤ÏÏ·ÊÞ¤ÎÍÎ¿©²°¤µ¤ó¡£ÏÂ¤ä¤«¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢µ¤¤Þ¤Þ¤Ë¿©»ö¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡×¡ÖÉ´²ßÅ¹¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤Æ¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥Õ¥í¥¢¤ò¸«¤Æ¤«¤éÃÏ²¼¤Î¿©ÉÊÇä¤ê¾ì¤Ç¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Áー¥º¤òÃµ¤¹¤Î¤âÆü¡¹¤Î³Ú¤·¤ß¡×
¢£ÊÔ½¸Éô¥³¥á¥ó¥È¶äºÂ¤Î³¹¤ò°ì¸À¤ÇÉ½¤¹¤Ê¤é¡©¤Î¼ÁÌä¤Ë¡¢¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Î³¹¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Ý¯°æ¤µ¤ó¡£º£²ó»£±Æ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ï¶äºÂ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤Èº¬¤òÄ¥¤Ã¤¿Ï·ÊÞ¤ÎÍÎ¿©Å¹¤È¸âÉþÅ¹¡£ÍÎ¿©Å¹¤Ç¤ÏÌ¾Êª¤Î¡Ö¤«¤Ë¥¯¥í¥±¥Ã¥È¡×¤ò¥Ú¥í¥ê¡£³ª¤Î¿È¤È¼«²ÈÀ½¥Ù¥·¥ã¥á¥ë¥½ー¥¹¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÆþ¤Ã¤¿°ïÉÊ¤Ë¡Ö¤³¤ì¡¢¤Û¤ó¤È¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í!º£ÅÙ¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¿©¤Ù¤ËÍè¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¡£¸âÉþÅ¹¤Ç¤ÏÃËÀ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÃåÊª¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ç®¿´¤Ë¼ÁÌä¤ò¤¹¤ë»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£¡ÖËÜÊª¤Î¼ãÃ¶Æá¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÊý¤¿¤Á¤Ë¿¨¤ì¤Æ¡¢Âå¡¹¶äºÂ¤Ç¾¦¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ªÅ¹¤ä¿Í¡¹¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤äÇ®ÎÌ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿Ý¯°æ¤µ¤ó¡£¤É¤Á¤é¤Î¤ªÅ¹¤Ç¤â¡¢»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤Ë¤ªÅ¹¤ÎÊý¤Î¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¯ÍÍ»Ò¤Ë¡¢¤É¤ó¤Ê½Ö´Ö¤â¶½Ì£¤Î¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬»Ç¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
©¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É ¥Ö¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë