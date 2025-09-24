銀座ホステスが苦言「おじさんのNGファッション10選」。臭くない男性の方が珍しい!?
少々お高いドレスもランジェリーもガンガン洗濯機で洗っちゃう派です。着古してしまう前に買い替えた方が衛生的ですよ。
大人の社交場・銀座のクラブにホステスとして勤めているみずえちゃんと申します。その傍ら、ライターとしても活動しており、これまでに私がお酌をさせていただいたおじさま方との実体験をもとに、夜遊びやモテに関する情報を発信させていただいております。
◆ファッションに正解はないけれど不正解はたぶんちゃんとある
9月も半ばを過ぎましたが、まだまだ暑い日が続いていますね。皆様はいかがお過ごしでしょうか。
さて、今回のテーマは「おじさんのNGファッション10選」です。夜の街で出会ったメンズのファッションに勝手にダメ出しをさせていただきます。ファッションに正解はないけれど、たぶん不正解はちゃんとあるはず。女の話だってたまには聞いた方がいいですよ。
では、さっそく解説します。
◆その1：やりたい髪型に毛量が追い付いていない
年齢を重ねると、どうしても毛根の元気がなくなってくるものです。あの頃のボリュームはもうありません。例えば、テレビドラマ・映画「グランメゾン東京」出演時の木村拓哉さんみたいな髪型って、ある程度の毛量がないとできないものですが、なにを考えているのかあれを真似ている薄毛のおじさんは少なくありません。
そこへこの夏のジトっとした湿気まで加わり、悲惨なことになっています。
まずは担当の美容師さんに相談しましょう。
◆その2：土台作りを怠ったメイク
最近はメイクをしている男性も珍しくありません。ところが間違った知識をもとに、なんとなくファンデーションを塗りたくっていると、よりお肌が汚く見えてしまうことを知らないメンズは意外と多い。厚塗りすりゃいいってもんじゃないんです。
まずはしっかりと洗顔し、化粧水や乳液で保湿しましょう。そしてファンデーションの前にメイク下地をきちんと使いましょう。これを怠ると、夏の暑さでドロドロのべたべたになります。
詳しくはメイクアップアーティストさんやビューティーアドバイザーさんたちがYouTubeなどで解説してくださっています。そちらを参考にしてください。
◆その3：カラコン
はい。もはや夏は関係ないです。
カラコンを使用しているおじさんに言いたいことがあります。そこまでするなら、そのボサボサの眉毛も、ボコボコの毛穴も、カサカサの唇もちゃんとケアしないとおかしいです。
形から入るなら、ちゃんと入りましょう。
◆その4：平成の中学生男子のTシャツ
・Tシャツの全面に英字が印刷されたTシャツ
・ドラゴンや十字架など厨二っぽいアイテムが印刷されているTシャツ
・チェーンや安全ピンなどの付属品が付いたTシャツ
このようなTシャツは言うまでもなく女性ウケ最悪です。今すぐ捨てましょう。
◆その5：バストトップが透けている
どうしてもピチピチサイズのTシャツを着たいのであれば「透け対策」を怠ってはいけません。出かける前にちゃんと鏡を見ましょう。
◆その6：ぽっこりお腹にハイブランドのロゴベルト
Tシャツ×パンツなどのコーディネートでシンプルにまとめたところまでは素晴らしい。素敵です。
ベルトのブランドロゴを目立たせたいという意図もわかります。
でもポヨンとしたお腹が悪目立ちしてしまい、その下からのぞくヴィトン、GUCCI、エルメスのロゴを見ると切ない気持ちになります。
◆その7：7分丈パンツ
「暑いからハーフパンツを履きたいけれど肌の露出をするのはなんだか気が引ける」というおもいから7分丈のパンツをチョイスしてしまうのかもしれません。しかし、こちらのアイテムも「平成の中学生男子」すぎます。
大人の社交場・銀座のクラブにホステスとして勤めているみずえちゃんと申します。その傍ら、ライターとしても活動しており、これまでに私がお酌をさせていただいたおじさま方との実体験をもとに、夜遊びやモテに関する情報を発信させていただいております。
◆ファッションに正解はないけれど不正解はたぶんちゃんとある
9月も半ばを過ぎましたが、まだまだ暑い日が続いていますね。皆様はいかがお過ごしでしょうか。
さて、今回のテーマは「おじさんのNGファッション10選」です。夜の街で出会ったメンズのファッションに勝手にダメ出しをさせていただきます。ファッションに正解はないけれど、たぶん不正解はちゃんとあるはず。女の話だってたまには聞いた方がいいですよ。
では、さっそく解説します。
◆その1：やりたい髪型に毛量が追い付いていない
年齢を重ねると、どうしても毛根の元気がなくなってくるものです。あの頃のボリュームはもうありません。例えば、テレビドラマ・映画「グランメゾン東京」出演時の木村拓哉さんみたいな髪型って、ある程度の毛量がないとできないものですが、なにを考えているのかあれを真似ている薄毛のおじさんは少なくありません。
そこへこの夏のジトっとした湿気まで加わり、悲惨なことになっています。
まずは担当の美容師さんに相談しましょう。
最近はメイクをしている男性も珍しくありません。ところが間違った知識をもとに、なんとなくファンデーションを塗りたくっていると、よりお肌が汚く見えてしまうことを知らないメンズは意外と多い。厚塗りすりゃいいってもんじゃないんです。
まずはしっかりと洗顔し、化粧水や乳液で保湿しましょう。そしてファンデーションの前にメイク下地をきちんと使いましょう。これを怠ると、夏の暑さでドロドロのべたべたになります。
詳しくはメイクアップアーティストさんやビューティーアドバイザーさんたちがYouTubeなどで解説してくださっています。そちらを参考にしてください。
◆その3：カラコン
はい。もはや夏は関係ないです。
カラコンを使用しているおじさんに言いたいことがあります。そこまでするなら、そのボサボサの眉毛も、ボコボコの毛穴も、カサカサの唇もちゃんとケアしないとおかしいです。
形から入るなら、ちゃんと入りましょう。
◆その4：平成の中学生男子のTシャツ
・Tシャツの全面に英字が印刷されたTシャツ
・ドラゴンや十字架など厨二っぽいアイテムが印刷されているTシャツ
・チェーンや安全ピンなどの付属品が付いたTシャツ
このようなTシャツは言うまでもなく女性ウケ最悪です。今すぐ捨てましょう。
◆その5：バストトップが透けている
どうしてもピチピチサイズのTシャツを着たいのであれば「透け対策」を怠ってはいけません。出かける前にちゃんと鏡を見ましょう。
◆その6：ぽっこりお腹にハイブランドのロゴベルト
Tシャツ×パンツなどのコーディネートでシンプルにまとめたところまでは素晴らしい。素敵です。
ベルトのブランドロゴを目立たせたいという意図もわかります。
でもポヨンとしたお腹が悪目立ちしてしまい、その下からのぞくヴィトン、GUCCI、エルメスのロゴを見ると切ない気持ちになります。
◆その7：7分丈パンツ
「暑いからハーフパンツを履きたいけれど肌の露出をするのはなんだか気が引ける」というおもいから7分丈のパンツをチョイスしてしまうのかもしれません。しかし、こちらのアイテムも「平成の中学生男子」すぎます。