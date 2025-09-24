佐々木、シーハンとともにブルペンにいたのは…

【MLB】Dバックス ー ドジャース（日本時間24日・フェニックス）

ドジャース・大谷翔平投手は23日（日本時間24日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦で今季14度目の先発登板。5回を投げ終えて無失点に抑える好投を見せている。そんな中、ブルペンにいた“超大物”に「え!?」「いるのか」とファンも騒然としている。

デーブ・ロバーツ監督は試合前の取材で「全てが順調なら6回を投げ切るところを見たい」と話し、大谷に6イニング投げることに期待を込めた。今季は6月に投手として復帰して13先発。最長イニングは8月27日（同28日）の本拠地レッズ戦と9月16日（同17日）の本拠地フィリーズ戦の5回だった。

大谷が5イニング目に突入すると、NHK-BSや現地放送局ではブルペンの様子が話題に。エメ・シーハン投手、佐々木朗希投手が戦況を見つめる中、壁当てをしていたのがクレイトン・カーショー投手だった。先日19日（同20日）に本拠地でのシーズン最終登板を終えたレジェンドは今季限りでの引退を表明。その後、ブルペン待機も辞さない意向を示していた。

とはいえ、サイ・ヤング賞3回を誇る左腕は通算453試合に登板しているが、救援登板はメジャーでも3回だけ。かなりレアな光景だ。それだけに「カーショーがブルペンに？」「ある意味、最強リリーフ陣では笑」「カーショーがブルペンにいるの頼もしいな」「カーショーが壁あてしてるゴクリ」「壁にボール当ててる 投げたそ」「え、カーショー!?」「カーショーブルペンにいるのか」とファンも注目したようだ。（Full-Count編集部）