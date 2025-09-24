RSK山陽放送にヒガンバナとクロアゲハの画像が届きました。カメラマンの青江隆晴さんが22日、岡山市北区の半田山植物園で撮影したものです。

【写真を見る】「縁起が悪い」といわれてきたヒガンバナはどうして墓地や畔に多い？「毒性を利用しようと人為的に植えられた」説

生物に詳しい東洋産業の大野竜徳さんに聞きました。



ーヒガンバナは、ちょうど彼岸の頃に咲きますね。



（東洋産業 大野竜徳さん）

「綺麗な花ですが、私は祖母に『縁起が悪い花なので摘まないように、仏様に供えないように』といわれていました。





お彼岸の時期に田舎の畔やお墓で綺麗に咲く花をよく見た記憶があります。彼岸花は確か中国からやってきた花で、日本のものは突然変異のクローンです。球根でしか増えることができないため、あたり一面ヒガンバナ、というよりも塊でぽつぽつ生えていることと、クローンなので開花時期や花の色、大きさなどが揃っているのが特徴です。

毒草なのでそのまま食べるのは危険です。ヒガンバナはリコリス、という名前で呼ばれますが、綴りが違うもう一つリコリスが存在し、そちらは「甘草（カンゾウ）」で食用です。ややこしいですが。

話は戻って、ヒガンバナはどうやら人が勝手に植やしたようです。というのも球根で増えるので、そんなに広範囲に広がる植物でもないです。



植えたのも、キレイだから、というよりその毒性に着目され、土の中の生き物を住ませないようにするために畔に植えたり、土葬された人が野生鳥獣に食いあらされにくくするためにお墓に植えたといわれています。それが残っているから今でも畔やお墓で多くみられるのでしょう。



ヒガンバナは別名『曼殊沙華』。仏教に関係ある花ですが、毒草なので仏壇に供えてはいけません」

ー赤いヒガンバナにクロアゲハが美しい画像ですね。



（大野さん）

「クロアゲハは、アゲハチョウの仲間でチョウの中では大型で目立つ種類ですね私は近縁種のカラスアゲハが好きですね。『カラスの濡れ羽色』の様な真っ黒い翅が光の当たり具合でメタリックに輝く色あいです。



幼虫は柑橘の葉を食べてしまうので、庭木の害虫でもあります。チョウチョは長生きすると傷だらけのものが増えてきますが、これは鳥から命からがら逃げた証かも。傷ついたチョウチョを見たらそっと見守ってあげてください。

アゲハチョウの仲間は岡山に縁があります。このあたりを治めていたお殿様である池田家の家紋は『備前蝶』です。アゲハチョウがモチーフになった家紋です」