¡Ú¤µ¤¯¤µ¤¯¤Ñ¤ó¤À¡Û¤ª¤¤¤·¤½²Ä°¦¤¤ ¡È¤Ñ¤ó¤À¡É ¥¯¥ê¥¢¥Ý¡¼¥ÁÅÐ¾ì¡ª ¡Ö¤µ¤¯¤µ¤¯¤Ñ¤ó¤À¡×¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤â
¡Ø¤µ¤¯¤µ¤¯¤Ñ¤ó¤À¡Ù¤¬¡Ö¥¯¥ê¥¢¥Ý¡¼¥Á¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥×¥é¥¤¥º¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤µ¤¯¤µ¤¯¤Ñ¤ó¤À¡×1¥«·îÊ¬¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ëSNS¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â³«ºÅ·èÄê¡ª
¡ù¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç²Ä°¦¤¤¡Ö¤µ¤¯¤µ¤¯¤Ñ¤ó¤À¥¯¥ê¥¢¥Ý¡¼¥Á¡×¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿5ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡ä
¥«¥Ð¥ä¿©ÉÊ¤Î¿Íµ¤¤ª²Û»Ò¡Ö¤µ¤¯¤µ¤¯¤Ñ¤ó¤À¡×¤¬¡¢¥¤¥ª¥ó¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤Î¸ÂÄê¥×¥é¥¤¥º¥²¡¼¥àÍÑ·ÊÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ê¡Ö¤µ¤¯¤µ¤¯¤Ñ¤ó¤À¡×¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥¯¥ê¥¢¥Ý¡¼¥Á¤¬¡Ö¥â¡¼¥ê¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡×¡ÖPALO¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥á¥ó¥È»ÜÀß¤Ë¤Æ9·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê½ç¼¡Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö¤µ¤¯¤µ¤¯¤Ñ¤ó¤À¥¯¥ê¥¢¥Ý¡¼¥Á¡×¤Ï¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È²Û»Ò¡Ö¤µ¤¯¤µ¤¯¤Ñ¤ó¤À¡×¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÆ¸½¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡¢Ãæ¿È¤Î¸«¤ä¤¹¤¤¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥¯¥ê¥¢ÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
¥ß¥ë¥¯Ì£¤È¤Û¤í¤Ë¤¬¥Á¥ç¥³Ì£¤Î¤Ñ¤ó¤À¤¬ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ë3¼ïÎà¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËµÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤ÆÌó11cm¡ß¤è¤³Ìó15cm¡ß±ü¹ÔÌó5cm¤È¥³¥¹¥á¤ä¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ê¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¾®Êª¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥µ¥¤¥º´¶¡£¥¯¥ê¥¢ÁÇºà¤Ê¤Î¤ÇÃæ¿È¤â¸«¤¨¤ÆÊØÍø¤Ç¤¹¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤µ¤¯¤µ¤¯¤Ñ¤ó¤À¡Ê¥ß¥ë¥¯¡õ¤Û¤í¤Ë¤¬¡Ë¥Á¥ç¥³1¥«·îÊ¬¡Ê30¸Ä¡Ë¡×¤¬Åö¤¿¤ëSNS¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â³«ºÅ¡ª
¥×¥é¥¤¥ºÍÑ·ÊÉÊ¤ÎÅ¸³«¤òµÇ°¤·¡¢¥â¡¼¥ê¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¸ø¼°X¡¦Instagram¤Ç¤Ï¡Ö¤µ¤¯¤µ¤¯¤Ñ¤ó¤À¡Ê¥ß¥ë¥¯¡õ¤Û¤í¤Ë¤¬¡Ë¥Á¥ç¥³1¥«·îÊ¬¡Ê30¸Ä¡Ë¡×¤¬ÃêÁª¤Ç³Æ£±Ì¾¤µ¤Þ¤ËÅö¤¿¤ëSNS¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
±þÊçÊýË¡¤Ï¡¢¡Ö¥â¡¼¥ê¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¸ø¼°X¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¡¢»ØÄê¥Ý¥¹¥È¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¡×¤Þ¤¿¤Ï¡¢¡Ö¥â¡¼¥ê¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¸ø¼°Instagram¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¡¢»ØÄê¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¡×¤¹¤ì¤ÐOK¡£
2025Ç¯9·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë 17¡§30¡Á10·î5Æü¡ÊÆü¡Ë 23¡§59¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤è¤¦¡£
¡ÊC¡ËKabaya
