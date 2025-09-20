『佐久間宣行のNOBROCK TV LIVE2026～一夜限りのアイドルやります解散ライブ！～ (仮)』初開催決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

チャンネル登録者数290万人を誇る人気YouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」が、2026年2月3日にパシフィコ横浜 国立大ホールにて、初のイベント『佐久間宣行のNOBROCK TV LIVE2026 ～一夜限りのアイドルやります解散ライブ！～ (仮)』を開催することが決定した。

■人気プロデューサー佐久間宣行が仕掛ける一夜限りのアイドルライブ！

元・テレビ東京のプロデューサーで、『ゴッドタン』『あちこちオードリー』や、Netflixコメディシリーズ『トークサバイバー！』『IGHTHOUSE』『罵倒村』、そして9月9日から配信中の『デスキスゲーム いいキスしないと死んじゃうドラマ』など、話題作が次々と生み出してきた佐久間宣行のYouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」。

そこでドッキリ企画などで活躍してる森脇梨々夏の「一夜限りのアイドルをやってみたい」という夢を叶えるべく、NOBROCK TVガールズの、立野沙紀、二瓶有加、福留光帆、風吹ケイ、みりちゃむが一同に集結し、ライブを初披露することに。

イベントを開催するにあたり、東京の会場は空きがなく今から探して早くて1年後という状況や、一夜限りのアイドルイベントのキャパの適性も全くわからないなど、会場探しの難しさに直面する中、遂に横浜パシフィコ 国立大ホールに決定。

そして、このイベントのために制作されたオリジナル楽曲「素直でごめんね」は、CANDY TUNE「倍倍FIGHT!」をはじめ、でんぱ組.incや、FRUITS ZIPPERなど多くのアイドルに楽曲提供を手がけるロックバンド・Wiennersのボーカルとギター、玉屋2060％が作詞作曲。さらに、振り付けはTikTokを中心に数々の”バズるダンス”を生み出している振付師・槙田紗子が担当。

他にも様々な企画を進行中で、詳細は後日発表される予定だ。

『佐久間宣行のNOBROCK TV LIVE2026～一夜限りのアイドルやります解散ライブ！～ (仮)』

2026年

02/03（火）神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホール

