¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î´Ý»³¥´¥ó¥¶¥ì¥¹»á¤¬13Æü¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¹¥°æ¤Þ¤µ¤ª¤Î²øÃÌ¤òÍá¤Ó¤ë²ñ¡Ù¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¡ÈÀãÃË¡É¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
²áµî¤Ë¡¢ÊÆ¡¦¥ª¥ì¥´¥ó½£¤Ç¡ÈÀãÃË¡É¤Î¼èºà¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦´Ý»³»á¡£¤·¤«¤·¡¢¡ÖÅöÁ³¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤Ü¤ä¤¡¢¡Ö»¨»ï¤Î¼èºà¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡£²¿¤«¥ª¥Á¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤ã¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÅÇÏª¡£¤¹¤ë¤È¡¢¸½ÃÏ¤ÎÍ§¿Í¤¬¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Ö¥µ¥¹¥«¥Ã¥Á(ÀãÃË)¸¦µæ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¡×¤«¤é¡¢¡Ö¥µ¥¹¥«¥Ã¥Á¤¬¤Ê¤¼¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤«? ¼Â¤Ï·ë¹½¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¡¢ÌÓ¤à¤¯¤¸¤ã¤é¤ÎÂç¤¤¤¿Í¤Ç¤¹¤è¤Í? ¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¶Ë¤á¤Æ¿Í¤Ë¶á¤¤¡£¤Û¤Ü¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¸¦µæ¼Ô¤Ï¡¢¡Ö»³¤ÎÃæ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¼ïÂ²¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î»³±ü¤Ë¤¤¤ë¡£(ÀãÃË¤Ï)¤½¤ì¤Ê¤ó¤À¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤½¤Î¿Í¤ÎÀâ¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤½¤ì¤Ã¤Æ¡¢UMA(Ì¤³ÎÇ§Æ°Êª)¤Î³µÇ°¤òº¬Äì¤«¤éÊ¤¤¹¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡Ä¡×¤È°ÕÌ£¿¼¤Ë¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¹¥°æ¤Þ¤µ¤ª¤Ï¡¢2022Ç¯12·î¤Ë¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¹¥°æ¤Þ¤µ¤ª¤Î²øÃÌ¤òÍá¤Ó¤ë²ñ¡Ù¤ò³«Àß¡£¹¥°æ¤¬¡¢¼«¿È¤ÎÂÎ¸³¤ä¼èºà¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é²øÃÌ¤ò¥ê¥¢¥ë¤Ë¸ì¤ë¤Û¤«¡¢¥²¥¹¥È¤ò¾·¤¤¤Æ²øÃÌ¤òÊ¹¤¯´ë²è¤âÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç700ËÜ°Ê¾å¤ÎÆ°²è¤òÇÛ¿®¤·¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï53Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
