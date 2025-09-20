9月29日(月)～10月5日(日)のテレ東は、「アニメの秋！子どもも大人もアニメWEEK」！初日はMC中島健人でお送りするアニメ特化バラエティー「アニメが地球を喰っている」9月29日(月)夜11時06分～放送

これまで世界中で愛されるアニメコンテンツを数多く放送してきたテレ東が、9月29日（月）～10月5日（日）を「アニメの秋！子どもも大人もアニメWEEK」として、アニメに関連した豪華番組を編成！「YOUは何しに日本へ？」や「THEカラオケ★バトル」などテレ東の人気バラエティーとアニメのコラボや、「劇場版 SPY×FAMILY CODE: White」地上波初放送などをお届けします。

さらに「アニメWEEK」の皮切りとして、9月29日（月）夜11時06分から「アニメが地球を喰っている」を放送！

この番組は、アニメを愛する中島健人をMCに迎え、梶裕貴、岡本信彦、宮下兼史鷹（宮下草薙）と共に世界のアニメ好きを深掘りしていく、アニメ特化のドキュメントバラエティーです。世界中のアニメに”喰われた”（夢中になった）人達、名付けて「アニ喰わ」さん達に大量インタビュー！自分が“喰われた”アニメについて語ってもらい、世界の「アニ喰わ」さん達を深掘りします。さらに、スタジオを彩る出演者ならではの濃厚なマニアックトークも魅力！アイドル×声優によるアニメトークは必見です！

“アニメのテレ東”がお送りする「アニメWEEK」、ご期待ください！

≪「アニメが地球を喰っている」出演者コメント≫

今回は務めるのは番組のMCということで、緊張感があると思いましたが、大好きな「アニメ」がテーマな番組であるため緊張を通り越してリラックスすることができ、アニメカルチャーを目で食するという時間になりました。僕はアニメの主題歌を数回務めているので個人的には、世界の方にアニメを通して、自分の音楽を推してもらっているのもまた１つ幸せな部分でした。アニメが日本と世界の架け橋になってることがよくわかり、日本のIPの尊さを感じれる番組になってます。

©テレビ東京

■梶裕貴

タイトル通り、まさに世界におけるアニメの勢い、存在意義を感じる時間でした！「推し」の存在が、どれだけ人を救うのか？勇気づけるのか？その力をあらためて再認識する機会となりました。作品づくりに関わらせていただく一部署＝声優として、ますます身の引き締まる思いです！誇張表現ではなく「アニメは世界平和を実現する」と確信しています。どなたでも楽しめる番組ですので、ぜひリラックスしてご覧ください！

©テレビ東京

■岡本信彦

いろんな「アニ喰わ」の方々を見て、日本アニメの凄さや影響力に驚きつつも声優という職業に誇りがもてました。

声優ゲストとしては梶裕貴さんと2人での出演だったのもあり、自然体で楽しくトークさせていただきました。

レギュラー化することを祈っております！

©テレビ東京

■宮下兼史鷹（宮下草薙）

宮下草薙の宮下兼史鷹です。ほんとにこの番組は皆さんの愛と情熱にあふれた番組で、そんなアニメ愛を、声を演じていた梶さんや岡本さんが聞いてるという、どこかファンサービスに近いような番組になっていて、見ているだけでほっこりしました。本当に皆さんのアニメ愛に溢れた番組ですので、ぜひチェックしてみてください！

©テレビ東京

≪「アニメが地球を喰っている」番組概要≫

【タイトル】 「アニメが地球を喰っている」

【放送日時】 2025年9月29 日（月）夜11:06～11:55

【放送局】 テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送ほか

【配信】広告付き無料配信サービス「ネットもテレ東」(テレ東 HP、Tver、Lemino)にて見逃し配信！

▶TVer：https://tver.jp/

▶ネットもテレ東：https://video.tv-tokyo.co.jp/

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/

【出演者】 中島健人、梶裕貴、岡本信彦、宮下兼史鷹（宮下草薙）

【公式HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp/anime/anikuwa/

【コピーライト】 Ⓒテレビ東京

≪「アニメの秋！子どもも大人もアニメWEEK」放送内容≫

©テレビ東京

・9月29日（月）夜6時25分 「YOUは何しに日本へ？」

空港で外国人を勝手にお出迎えしてガチ直撃！今回は「アニメ好きYOU」にも密着！

・9月29日（月）夜11時06分 「アニメが地球を喰っている」

アニメ大好き外国人に突撃インタビュー！MC中島健人と共にお送りする新感覚バラエティ！

・10月1日（水）夜6時25分 「世界を救う！ワンにゃフル物語～柴と三毛と亀梨くん」

“ワンダフルでハートフル”な究極の動物番組に、「SPY×FAMILY」からアーニャとボンドが出演！？

・10月1日（水）夜7時54分 「ソレダメ!～あなたの常識は非常識!?～」

大人気のあのキャラクターが登場！オードリー春日との絡みに注目？

・10月2日（木）夜6時25分 「有吉の深堀り大調査」

足を使って得た情報を楽しくお届け！この回はスタジオのどこかにアーニャがいるかも…？

・10月4日（土）午前11時30分 「モヤモヤさまぁ～ず2」

大森の街に大物ゲストが登場！さまぁ～ずのアニメ知識は通用するか！？

・10月4日（土）夜6時30分 「出川哲朗の充電させてもらえませんか？」

スタジオにアーニャ登場！当日夜のSeason 3を可愛く告知します！

・10月4日（土）夜11時00分 「SPY×FAMILY」 Season 3

大人気スパイアクションコメディ待望の続編Season 3がいよいよ放送開始！

・10月5日（日）夜6時30分 「THEカラオケ★バトル」

一流の歌のプロや歌うまシンガーが集結し、カラオケの採点でバトル！今回はアニメソングSP！

・10月5日（日）夜8時50分 「劇場版 SPY×FAMILY CODE: White」

大ヒットを記録した劇場版がついに地上波初放送！世界一壮絶な家族旅行が始まる！