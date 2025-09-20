見たい映画が一発で見つかる「Netflix裏コード」、使ってる？
「ネトフリ見飽きた」「似たような作品ばかり」「もう見るTVも映画もない」
…と思ったとき試したいのが、Netflix裏コード。
URLのnetflix.com/browse/genre/のあとにこやつを入力するだけで見たいカテゴリの作品一覧がバーンと出てくるジャンル別シークレットコードのことなんですが、アレって随時増強されていて今やその数なんと3万6000種！ いつの間にか「妖術・黒魔術(81552046）」、「90分で見終える映画（81466194）」などまでできてて、死ぬほど充実しています。
公式ブログのTUDUMに新着の面白いジャンルがいろいろ紹介されていたので、少しシェア。
裏コードって何？
古くはNetflix（ネットフリックス）がDVDレンタルサイトだった時代の名残り。URL末尾がカテゴリコードだって気づいた有志がせっせと拾って分類して広めて今にいたります。
コードは社員同士の会話から生まれることもあるらしく、たとえば2003年映画『リクルート』もふつうは「アクションスリラー」の分類なんだけど、トレイラーを見ると半分くらいはラブストーリー。それが話題になってキュレーション戦略担当者が考えたのが「恋愛ありのアクション（81647318）」というジャンル。へーと思って開いてみたら、ただのチャンバラアニメだと思ってた『ブルーアイサムライ』なんかもあって、こういう探し方しないと絶対見つからないよな〜って感心しました。
面白そうな最新ジャンルの裏コード
全カテゴリはネットで探せばいろんなまとめが見つかるんですが、なにしろ3万6000種です。多すぎて目がショボショボしてしまうので、ここでは最新のジャンルと、みんなが興味持ちそうなジャンル、人気のジャンルを少しだけご紹介します。
学園モノ（81933136）
保存版LIVEツアー （81719779）
人里離れた田舎が舞台のホラー（81496215）：ハロウィンのおすすめ
クリスマス映画に見えないクリスマス映画（2300975）：例）ダイハード
ふれあい（81271205）：コロナ禍で人気だったジャンル
90分で見れる映画（81466194）
1時間半で見れる映画（81603903）：ラッパーのリクエストから生まれたジャンル
続きが見たくて止まらなくなるイギリスの犯罪TVドラマ（1192582）
ケヴィン・ベーコン6次の隔たり（81614959）：ベーコンとの共演者は1次、共演者の共演者は2次…と進んで6次の隔たりのある作品群
官能ロマンス（81572628）
富裕層ライフ（81418611）
日本の映画（10398）
日本のTV番組（64256）
日本のTVドラマ（711367）
世界のエキサイティングなTVドラマ（1193400）
連続アニメ（6721）
家族同然の絆（81231348）
サイバーパンク（1964512）
お腹が空いたとき見たくない映画（3272152）
ファミリー映画（2013975）
女子の友情（1143288）
究極のホラー（3261672）：デスノートなど
ちょっとズレてるコメディ（75480）
ビギナー向け韓流ドラマ（2953105）
女性監督の映画（2974953）
大人になり切れない大人の映画（3053870）
息つく間もない犯罪スリラー（81226732）
詐欺・いかさま・ペテン師（81493295）
田舎のよさが沁みる映画（81615585）
超常現象が出てくる昼メロ（81238162）
出会い系リアリティTV＆ドラマ（81582488）
世界の旅（81282911）
スポ根（2752022）
今思えば80年代は最高だった（2314106）
今思えば90年代は最高だった（2691941）
1週間で一気見できるドラマ（3182735）
