¡Ø¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¡ÙÂè33ÏÃ¡¡¤ªÁêËÐ¤µ¤ó¤¬¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¤Ë¡ª¡©
2·î2Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤êABC¥Æ¥ì¥Ó ¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎóÁ´¹ñ24¶É¥Í¥Ã¥È¤ÇÊüÁ÷³«»Ï¤Î¥×¥ê¥¥å¥¢¥·¥ê¡¼¥ºÂè22ÃÆ¡Ø¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¡Ù¡¢Âè33ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤È¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ï¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¡Ù¡£¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ø ¡É¥¥ß¡É ¤¬¤¤¤ë¤«¤éµ±¤±¤ë¡¢¶¯¤¯¤Ê¤ì¤ë¡ª¡Ù¡£
²Î¤¦¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤ÊºéÎÉ¤¦¤¿¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅÁÀâ¤ÎµßÀ¤¼ç¡Ú¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¡Û¤òÃµ¤·¤Ë¤¤¿ÍÅÀº¡Ú¥×¥ê¥ë¥ó¡Û¡£
²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¥µ¤·¤Æ¡¢¥×¥ê¥¥å¥¢¥·¥ê¡¼¥º¤ÇºÇ¤â¥¥é¥Ã¥¥é¥ó¥é¥ó¤Ëµ±¤¯¡Ø¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¡Ù¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£»ä¤È ¡É¥¥ß¡É ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¡¢¤¤¤ÞËë¤ò³«¤±¤ë¡£
Âè33ÏÃ¤Ï9·î21Æü¡ÊÆü¡ËÄ«8»þ30Ê¬¤è¤êÊüÁ÷¡£¤¢¤é¤¹¤¸¤ÈÀè¹Ô¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤Ï¤³¤Á¤é¡ª
¡ãÂè33ÏÃ¡Ö¤É¤¹¤³¡Á¤¤¡ª¥¢¥¤¥É¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡ª¡©¡×¡ä
¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¤Ø¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ì¥¿¡¼¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÆÏ¤¯Ãæ¡¢°ìÄÌ¤Î¼ê»æ¤Îº¹½Ð¿Í¤ÎÌ¾Á°¤ËÌÜ¤ò¤È¤á¤ë¤¦¤¿¡ÊÀ¼¡§¾¾²¬ÈþÎ¤¡Ë¡£¤½¤ì¤Ï¤¦¤¿¤È¥×¥ê¥ë¥ó¤¬°ÊÁ°½Ð²ñ¤Ã¤¿¡¢¤ªÁêËÐ¤µ¤ó¤Î¤¯¤ê¤¤å¤¦¤¿¤«¤é¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¼ê»æ¤Ë¤Ï¡¢¶¯¤¤¤ªÁêËÐ¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤È¤¤É¤¤¯¤¸¤±¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤±¤É¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¤«¤é¸µµ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
»öÌ³½ê¤ò¸å¤Ë¤·¡¢¹¾ì¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤¦¤¿¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤³¤Ç¶öÁ³¡¢¤¯¤ê¤¤å¤¦¤¿¤ÈºÆ²ñ¤¹¤ë¡£°ÊÁ°½Ð²ñ¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¥×¥ê¥¥å¥¢¤È¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤òÊ¹¤´Ö°ã¤¨¡¢¥×¥ê¥ë¥ó¡ÊÀ¼¡§ÆîÛê°¦Çµ¡Ë¤È¤È¤â¤ËMOMO¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¤¯¤ê¤¤å¤¦¤¿¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¤òÃÎ¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ò¤È¥±¥¿ÈÖ¤Î²ñ°÷ÈÖ¹æ¤ò»ý¤Ä¤Û¤É¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÏÃ¤òÊ¹¤¡¢¡Ö¤¤å¤¦¤¿¤µ¤ó¤ò±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤¦¤¿¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¯¤ê¤¤å¤¦¤¿¤Ï¡Ö¤ªÁêËÐ¤µ¤ó¤ò¤ä¤á¤ë¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¤Ë¤Ê¤ë¡ª¡×¤È¸À¤¤»Ï¤á¤ë¡£
¡ä¡ä¡äÂè33ÏÃ¤ÎÀè¹Ô¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤ò¤¹¤Ù¤Æ¸«¤ë¡Ê¼Ì¿¿4ÅÀ¡Ë
¡ÊC¡ËABC-A¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó
¡ãÂè33ÏÃ¡Ö¤É¤¹¤³¡Á¤¤¡ª¥¢¥¤¥É¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡ª¡©¡×¡ä
