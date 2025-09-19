¡ÚÀ¤³¦Î¦¾å¡ÛÂçÇÈÍð¡ÄËÌ¸ý¿º²Ö¤¬¤Þ¤µ¤«¤ÎÍ½ÁªÇÔÂà¤Ë¹æµã¡¡6·î¤Ë±¦ÉªÉé½ý¤Ç±Æ¶ÁÂç¤¤¯¡Ö²ù¤·¤¤·ë²Ì¡×
¡¡¡þÎ¦¾å¡¡À¤³¦Áª¼ê¸¢ÅìµþÂç²ñÂè7Æü¡¡½÷»Ò¤ä¤êÅê¤²Í½Áª¡Ê2025Ç¯9·î19Æü¡¡¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡½÷»Ò¤ä¤êÅê¤²¤ÎÍ½Áª¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ºò²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤ÇÆüËÜ½÷»Ò½é¤ÎÂç²ñÏ¢ÇÆ¤¬¤«¤«¤ëËÌ¸ý¿º²Ö¡Ê27¡áJAL¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£60¥á¡¼¥È¥ë38¤È¿¤Ð¤»¤º¡¢AÁÈ8°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Í½ÁªBÁÈ¤Î·ë²Ì¡¢¾å°Ì12¿Í¤ËÆþ¤ì¤º¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÍ½ÁªÇÔÂà¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÌ¸ý¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¥ê¥¹¥È¤Î1ÈÖÌÜ¤ÇÅÐ¾ì¡£1ÅêÌÜ¤«¤é60¥á¡¼¥È¥ë31¤ÎÅê¤Æ¤¤òÈäÏª¤·¡¢¤Û¤Ã¤È¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£2ÅêÌÜ¤Ï60¥á¡¼¥È¥ë38¤È¿Ê½Ð¥é¥¤¥ó¤ÏÄ¶¤¨¤é¤ì¤º¡£º£ÅÙ¤Ï²ù¤·¤²¤Ê¶ì¾Ð¤¤¡£3ÅêÌÜ¤Ï¿¤Ó¤ò·ç¤¡¢58¥á¡¼¥È¥ë80¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£»îµ»¤ò½ª¤¨¤¿¸å¤ÏÎÞ¤ò¤³¤Ü¤·¡¢¥¿¥ª¥ë¤ÇÌÜ¸µ¤ò¤Ì¤°¤¤¤Ê¤¬¤é°ú¤¾å¤²¤¿¡£
¡¡¼èºà¥¨¥ê¥¢¤Ç¤âÎÞ¤Ï»ß¤Þ¤é¤º¡Ö²ù¤·¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¹Ê¤ê½Ð¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤ÎÆüËÜ¤Ç²ñ¾ì¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¶¥µ»¾ì¤ò¸«¤é¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Â¤ê¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤³¤ì¤«¤éÂç¤¤ÊÂç²ñ¤¬Â³¤¯¤Î¤Ç¡£¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡6·î¤Ë±¦Éª¤Î°ãÏÂ´¶¤òÁÊ¤¨¡¢¡Ö±¦ÉªÆâÂ¦¾åðù±ê¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¡£7·î¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ï·ç¾ì¡£Éüµ¢Àï¤À¤Ã¤¿8·î20Æü¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥ê¡¼¥°¡ÊDL¡ËÂè13Àï¤Ï¡¢50¥á¡¼¥È¥ë93¤È¤¤¤¦ÄãÄ´¤ÊµÏ¿¤ÇºÇ²¼°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±28Æü¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥ê¡¼¥°¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤âºÇ²¼°Ì¤Î6°Ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢60¥á¡¼¥È¥ë72¤ÈµÏ¿¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢´µÉô¤Î¾õÂÖ¤ÏËüÁ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Í½Áª¤ÇÎÞ¤òÆÝ¤à·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£