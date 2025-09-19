¡ÚÀ¤³¦Î¦¾å¡ÛËÌ¸ý¿º²Ö¡¡3²ó¤Î»îµ»¤Ç¿Ê½Ð¥é¥¤¥óÄ¶¤¨¤é¤ì¤ºÎÞ¡Ä¡¡·è¾¡¿Ê½Ð¤ÏÍ½ÁªBÁÈ¤Î·ë²Ì¼¡Âè
¡¡¡þÎ¦¾å¡¡À¤³¦Áª¼ê¸¢ÅìµþÂç²ñÂè7Æü¡¡½÷»Ò¤ä¤êÅê¤²Í½Áª¡Ê2025Ç¯9·î19Æü¡¡¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡½÷»Ò¤ä¤êÅê¤²¤ÎÍ½Áª¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ºò²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤ÇÆüËÜ½÷»Ò½é¤ÎÂç²ñÏ¢ÇÆ¤¬¤«¤«¤ëËÌ¸ý¿º²Ö¡Ê27¡áJAL¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£3²ó¤Î»îµ»¤ò·Ð¤Æ2ÅêÌÜ¤Î60¥á¡¼¥È¥ë38¤¬ºÇ¹â¤Ç¡¢¿Ê½Ð¥é¥¤¥ó¤Î62¥á¡¼¥È¥ë50¤òÄ¶¤¨¤é¤ì¤º¡£·è¾¡¿Ê½Ð¤Î¹ÔÊý¤Ï¤³¤Î¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½ÁªB¤Î·ë²Ì¤òÂÔ¤Ä·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÌ¸ý¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¥ê¥¹¥È¤Î1ÈÖÌÜ¤ÇÅÐ¾ì¡£1ÅêÌÜ¤«¤é60¥á¡¼¥È¥ë31¤ÎÅê¤Æ¤¤òÈäÏª¤·¡¢¤Û¤Ã¤È¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£2ÅêÌÜ¤Ï60¥á¡¼¥È¥ë38¤È¿Ê½Ð¥é¥¤¥ó¤ÏÄ¶¤¨¤é¤ì¤º¡£º£ÅÙ¤Ï²ù¤·¤²¤Ê¶ì¾Ð¤¤¤ò¸«¤»¤¿¡£3ÅêÌÜ¤Ï¿¤Ó¤ò·ç¤¡¢58¥á¡¼¥È¥ë80¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡3²ó¤Î»îµ»¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢ÎÞ¤ò¤³¤Ü¤·¤Ê¤¬¤é°ú¤¾å¤²¤¿¡£
¡¡6·î¤Ë±¦Éª¤Î°ãÏÂ´¶¤òÁÊ¤¨¡¢¡Ö±¦ÉªÆâÂ¦¾åðù±ê¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¡£7·î¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ï·ç¾ì¡£Éüµ¢Àï¤À¤Ã¤¿8·î20Æü¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥ê¡¼¥°¡ÊDL¡ËÂè13Àï¤Ï¡¢50¥á¡¼¥È¥ë93¤È¤¤¤¦ÄãÄ´¤ÊµÏ¿¤ÇºÇ²¼°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±28Æü¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥ê¡¼¥°¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤âºÇ²¼°Ì¤Î6°Ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢60¥á¡¼¥È¥ë72¤ÈµÏ¿¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Í½Áª¤Î»îµ»²ó¿ô¤Ï¡¢·è¾¡¤ÎÈ¾Ê¬¤Ë¤¢¤¿¤ë3ÅÙ¡£·è¾¡¤Ë¿Ê¤à¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¿Ê½Ð¥é¥¤¥ó¤Î62¥á¡¼¥È¥ë50¤òÄ¶¤¨¤ë¤«¡¢Í½ÁªÁ´ÂÎ¤Ç¾å°Ì12ÈÖ°ÊÆâ¤ËÆþ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£