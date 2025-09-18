GeNiEとの提携を開始！トップ・マネジメント

トップ・マネジメントは、GeNiEとの提携を開始しました。

トップ・マネジメントは、GeNiEとの提携を開始。

本提携により、GeNiEが提供するレンディング(貸付)機能に特化した組込型金融サービス「マネーのランプ」が、トップ・マネジメントのファクタリング事業に導入されたことを発表しました。

これに伴い、2025年9月18日(木)より、トップ・マネジメントのファクタリングサービス利用者様に対し、個人向けローンサービス「TMファイナンス」の提供を開始します。

トップ・マネジメントは、2009年の創業より16年以上にわたり、全国55,000社を超える企業の資金繰りを支えている大手ファクタリング会社です。

今回、事業者の資金ニーズに応える新たな金融サービスの提供に向けて「マネーのランプ」を導入しました。

GeNiEとファクタリング会社との提携はファクタリング業界では初めての取り組みとなります。

GeNiEは、レンディング(貸付)領域におけるエンベデッド・ファイナンスを推進するべく設立された、消費者金融のリーディングカンパニーであるアコム株式会社の子会社です。

エンベデッド・ファイナンスとは「事業会社が、自社のサービスに金融サービスを組み込んで提供する」ことを指します。

GeNiEは、2024年6月より、Webやアプリを通じてサービスを提供する事業会社が既存事業にレンディング機能をプラスするための組込型金融サービス「マネーのランプ」を提供しています。

「マネーのランプ」は、GeNiEのレンディング機能を、提携先が展開するサービスに組み込んで提供する金融サービスです。

トップ・マネジメントとGeNiEの提携においては、サービス名を「TMファイナンス」と銘打ち、トップ・マネジメントのファクタリングサービス利用者様に対し、個人向けローンサービスを提供します。

トップ・マネジメントは、GeNiEとともに事業者の資金ニーズに向き合い、経営を資金面からサポートしていきます。

■「TMファイナンス」について

「TMファイナンス」は、トップ・マネジメントのファクタリングサービス利用者様に提供される、GeNiEによる個人向けの貸付サービスです(法人のお申し込み不可)。

最短15分で借入れ可能※で、急な資金ニーズにお応えします。

ファクタリングが利用できない際の資金調達手段としても便利に使えます。

※お申込時間帯や審査によりご希望に添えない場合があります。

